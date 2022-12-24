https://ria.ru/20221224/poteri-1841046401.html
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, танк и две единицы бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:47
2022-12-24T10:47
2022-12-24T10:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504409_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_ab68a89e3fbde3735501c78b007c7ca6.jpg
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, танк и две единицы бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-64БВ") и семь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 40 человек, танк, две самоходные гаубицы и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504409_215:458:2335:2048_1920x0_80_0_0_73ba1d71b13607ec5260f13a5bb84625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек и один танк