https://ria.ru/20221224/poteri-1841046401.html

Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, заявили в ДНР

Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, заявили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, танк и две единицы бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:47

2022-12-24T10:47

2022-12-24T10:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, танк и две единицы бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-64БВ") и семь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 40 человек, танк, две самоходные гаубицы и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины