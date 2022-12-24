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Приграничный поселок в Курской области частично обесточен при обстреле

Приграничный поселок в Курской области частично обесточен при обстреле - РИА Новости, 24.12.2022

Приграничный поселок в Курской области частично обесточен при обстреле

Приграничный поселок Попово-Лежачи Глушковского района Курской области частично обесточен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T13:01

2022-12-24T13:01

2022-12-24T13:01

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир путин

курская область

глушковский район

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Приграничный поселок Попово-Лежачи Глушковского района Курской области частично обесточен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовйот. "Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения. Поселок частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии", — написал Старовойт в своем Telegram-канале. Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Теткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина. Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".

https://ria.ru/20221224/donetsk-1841034084.html

курская область

глушковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимир путин, курская область, глушковский район, украина, вооруженные силы украины