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Приграничный поселок в Курской области частично обесточен при обстреле - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/poselok-1841061734.html
Приграничный поселок в Курской области частично обесточен при обстреле
Приграничный поселок в Курской области частично обесточен при обстреле - РИА Новости, 24.12.2022
Приграничный поселок в Курской области частично обесточен при обстреле
Приграничный поселок Попово-Лежачи Глушковского района Курской области частично обесточен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:01
2022-12-24T13:01
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир путин
курская область
глушковский район
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Приграничный поселок Попово-Лежачи Глушковского района Курской области частично обесточен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовйот. "Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения. Поселок частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии", — написал Старовойт в своем Telegram-канале. Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Теткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина. Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
https://ria.ru/20221224/donetsk-1841034084.html
курская область
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происшествия, владимир путин, курская область, глушковский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Путин, Курская область, Глушковский район, Украина, Вооруженные силы Украины
13:01 24.12.2022
 
Приграничный поселок в Курской области частично обесточен при обстреле

Приграничный поселок Попово-Лежачи в Курской области частично обесточен при обстреле

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Приграничный поселок Попово-Лежачи Глушковского района Курской области частично обесточен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовйот.
"Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения. Поселок частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Теткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир ПутинКурская областьГлушковский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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