https://ria.ru/20221224/ponomarenko-1841124609.html

Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске

Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске - РИА Новости, 24.12.2022

Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске

Похороны юмориста Александра Пономаренко, который скончался в субботу в возрасте 55 лет, пройдут в Новочеркасске Ростовской области в понедельник, сообщил РИА... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T18:57

2022-12-24T18:57

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александр пономаренко

евгений петросян

новочеркасск

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Похороны юмориста Александра Пономаренко, который скончался в субботу в возрасте 55 лет, пройдут в Новочеркасске Ростовской области в понедельник, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Ранее о смерти Пономаренко агентству сообщил его брат-близнец Валерий Пономаренко. Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".

новочеркасск

ростовская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр пономаренко, евгений петросян, новочеркасск, ростовская область, общество