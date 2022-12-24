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Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске
Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске - РИА Новости, 24.12.2022
Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске
Похороны юмориста Александра Пономаренко, который скончался в субботу в возрасте 55 лет, пройдут в Новочеркасске Ростовской области в понедельник, сообщил РИА... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T18:57
2022-12-24T18:57
2022-12-24T22:29
александр пономаренко
евгений петросян
новочеркасск
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Похороны юмориста Александра Пономаренко, который скончался в субботу в возрасте 55 лет, пройдут в Новочеркасске Ростовской области в понедельник, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Ранее о смерти Пономаренко агентству сообщил его брат-близнец Валерий Пономаренко. Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр пономаренко, евгений петросян, новочеркасск, ростовская область, общество
Александр Пономаренко, Евгений Петросян, Новочеркасск, Ростовская область, Общество
18:57 24.12.2022 (обновлено: 22:29 24.12.2022)
Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске
Похороны юмориста Александра Пономаренко пройдут 26 декабря в Новочеркасске