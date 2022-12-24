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Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске - РИА Новости, 24.12.2022
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Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске
Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске - РИА Новости, 24.12.2022
Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске
Похороны юмориста Александра Пономаренко, который скончался в субботу в возрасте 55 лет, пройдут в Новочеркасске Ростовской области в понедельник, сообщил РИА... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T18:57
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александр пономаренко
евгений петросян
новочеркасск
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Похороны юмориста Александра Пономаренко, который скончался в субботу в возрасте 55 лет, пройдут в Новочеркасске Ростовской области в понедельник, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Ранее о смерти Пономаренко агентству сообщил его брат-близнец Валерий Пономаренко. Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".
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александр пономаренко, евгений петросян, новочеркасск, ростовская область, общество
Александр Пономаренко, Евгений Петросян, Новочеркасск, Ростовская область, Общество
18:57 24.12.2022 (обновлено: 22:29 24.12.2022)
 
Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске

Похороны юмориста Александра Пономаренко пройдут 26 декабря в Новочеркасске

Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Похороны юмориста Александра Пономаренко, который скончался в субботу в возрасте 55 лет, пройдут в Новочеркасске Ростовской области в понедельник, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"Похороны Пономаренко пройдут в понедельник на новом кладбище в Новочеркасске", — сказал он.

Ранее о смерти Пономаренко агентству сообщил его брат-близнец Валерий Пономаренко.
Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
 
Александр ПономаренкоЕвгений ПетросянНовочеркасскРостовская областьОбщество
 
 
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