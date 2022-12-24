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Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронили в Петербурге - РИА Новости, 24.12.2022
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Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронили в Петербурге
Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронили в Петербурге - РИА Новости, 24.12.2022
Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронили в Петербурге
Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего во время спецоперации на Украине, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:46
2022-12-24T14:49
общество
евгений пригожин
вячеслав володин
санкт-петербург
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего во время спецоперации на Украине, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, в колонии Меньшиков выразил желание стать участником спецоперации, чтобы защищать Родину."Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт, он честно погиб — с гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. &lt;…&gt; Просто обычный пехотинец с автоматом в руках убил противника. Попала пуля, истек кровью, пытались вытащить. Не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью — то, чего мы и добивались", — заключил предприниматель.Ранее в своих обращениях по поводу захоронения бойца Пригожин отмечал, что Меньшиков "эффективно и мужественно защищал интересы Родины на передовых рубежах и продемонстрировал невероятное мужество в боевых действиях". За успешное исполнение воинского долга бойца наградили медалью "За отвагу". Меньшиков указал место захоронения в предсмертном завещании, уточнял Пригожин.В начале недели Пригожин написал обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы.В ответе бизнесмену политик подчеркнул, что "на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие". По его мнению, людей нельзя разделять, "когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину".
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4.7
96
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Пригожин о погибшем бойце "Вагнера" Дмитрии Меньшикове
Пригожин о погибшем бойце "Вагнера" Дмитрии Меньшикове
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общество, евгений пригожин, вячеслав володин, санкт-петербург, госдума рф
Общество, Евгений Пригожин, Вячеслав Володин, Санкт-Петербург, Госдума РФ
13:46 24.12.2022 (обновлено: 14:49 24.12.2022)
 
Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронили в Петербурге

Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронили на Аллее Героев в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего во время спецоперации на Украине, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Самый простой парень — Дима Меньшиков. <…> Жил в детдоме, вышел из детдома, пошел в армию — честно, как все. Не скрывался, не прятался, не просил маму с папой отправить в Париж, Дубай или еще куда-нибудь. Просто пошел в армию, отслужил, после этого решил жениться, работал сварщиком. Не хватало денег — решил заработать, сел в тюрьму. С каждым может такое случиться", — рассказал о погибшем бизнесмен Евгений Пригожин.
По его словам, в колонии Меньшиков выразил желание стать участником спецоперации, чтобы защищать Родину.
"Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт, он честно погиб — с гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. <…> Просто обычный пехотинец с автоматом в руках убил противника. Попала пуля, истек кровью, пытались вытащить. Не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью — то, чего мы и добивались", — заключил предприниматель.
Ранее в своих обращениях по поводу захоронения бойца Пригожин отмечал, что Меньшиков "эффективно и мужественно защищал интересы Родины на передовых рубежах и продемонстрировал невероятное мужество в боевых действиях". За успешное исполнение воинского долга бойца наградили медалью "За отвагу". Меньшиков указал место захоронения в предсмертном завещании, уточнял Пригожин.
В начале недели Пригожин написал обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы.
В ответе бизнесмену политик подчеркнул, что "на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие". По его мнению, людей нельзя разделять, "когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину".
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 20:00Специальная военная операция на Украине
В Госдуме ответили на вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер"
 
ОбществоЕвгений ПригожинВячеслав ВолодинСанкт-ПетербургГосдума РФ
 
 
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