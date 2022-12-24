https://ria.ru/20221224/pokhorony-1841066966.html

Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронили в Петербурге

Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронили в Петербурге - РИА Новости, 24.12.2022

Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронили в Петербурге

Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего во время спецоперации на Украине, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T13:46

2022-12-24T13:46

2022-12-24T14:49

общество

евгений пригожин

вячеслав володин

санкт-петербург

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего во время спецоперации на Украине, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, в колонии Меньшиков выразил желание стать участником спецоперации, чтобы защищать Родину."Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт, он честно погиб — с гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. <…> Просто обычный пехотинец с автоматом в руках убил противника. Попала пуля, истек кровью, пытались вытащить. Не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью — то, чего мы и добивались", — заключил предприниматель.Ранее в своих обращениях по поводу захоронения бойца Пригожин отмечал, что Меньшиков "эффективно и мужественно защищал интересы Родины на передовых рубежах и продемонстрировал невероятное мужество в боевых действиях". За успешное исполнение воинского долга бойца наградили медалью "За отвагу". Меньшиков указал место захоронения в предсмертном завещании, уточнял Пригожин.В начале недели Пригожин написал обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы.В ответе бизнесмену политик подчеркнул, что "на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие". По его мнению, людей нельзя разделять, "когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину".

https://ria.ru/20221216/zakhoronenie-1839300383.html

санкт-петербург

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Пригожин о погибшем бойце "Вагнера" Дмитрии Меньшикове Пригожин о погибшем бойце "Вагнера" Дмитрии Меньшикове 2022-12-24T13:46 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений пригожин, вячеслав володин, санкт-петербург, госдума рф