https://ria.ru/20221224/podrostok-1841133346.html

В Белгородской области мальчик подорвался на взрывном устройстве

В Белгородской области мальчик подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 24.12.2022

В Белгородской области мальчик подорвался на взрывном устройстве

Подросток подорвался на взрывном устройстве в селе Щетиновка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T20:03

2022-12-24T20:03

2022-12-24T20:34

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Подросток подорвался на взрывном устройстве в селе Щетиновка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.Губернатор напомнил родителям, что в новогодние праздники нужно уделить особое внимание детям, так как их любопытство может привести к трагедии. "Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы! Нельзя ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории! Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы — 112. Это должна быть ежедневная работа! А еще лучше, если они в этот момент не будут одни!" — добавил Гладков.Глава региона попросил жителей беречь себя и своих близких.

https://ria.ru/20221218/belgorod-1839537649.html

https://ria.ru/20221218/obstrel-1839580302.html

белгородская область

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район