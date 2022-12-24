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В Белгородской области мальчик подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 24.12.2022
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В Белгородской области мальчик подорвался на взрывном устройстве
В Белгородской области мальчик подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 24.12.2022
В Белгородской области мальчик подорвался на взрывном устройстве
Подросток подорвался на взрывном устройстве в селе Щетиновка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T20:03
2022-12-24T20:34
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгородский район
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Подросток подорвался на взрывном устройстве в селе Щетиновка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.Губернатор напомнил родителям, что в новогодние праздники нужно уделить особое внимание детям, так как их любопытство может привести к трагедии. "Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы! Нельзя ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории! Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы — 112. Это должна быть ежедневная работа! А еще лучше, если они в этот момент не будут одни!" — добавил Гладков.Глава региона попросил жителей беречь себя и своих близких.
https://ria.ru/20221218/belgorod-1839537649.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгородский район
20:03 24.12.2022 (обновлено: 20:34 24.12.2022)
 
В Белгородской области мальчик подорвался на взрывном устройстве

В Белгородской области в результате взрыва пострадал подросток, его состояние тяжелое

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Подросток подорвался на взрывном устройстве в селе Щетиновка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Четырнадцатилетний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация. С травматическим повреждением стопы и лица он доставлен в областную детскую больницу", — заявил губернатор.

Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Губернатор напомнил родителям, что в новогодние праздники нужно уделить особое внимание детям, так как их любопытство может привести к трагедии.
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"Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы! Нельзя ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории! Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы — 112. Это должна быть ежедневная работа! А еще лучше, если они в этот момент не будут одни!" — добавил Гладков.
Глава региона попросил жителей беречь себя и своих близких.
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ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородский район
 
 
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