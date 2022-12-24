https://ria.ru/20221224/parkovka-1841017974.html

Изменение тарифов на платных парковках Москвы

Изменение тарифов на платных парковках Москвы - РИА Новости, 24.12.2022

Изменение тарифов на платных парковках Москвы

Стоимость платной парковки изменится в ряде столичных районов 24 декабря. На 27 улицах оставить машину станет дешевле, на 140 автомобилистам придется заплатить... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:00

2022-12-24T08:00

2022-12-24T08:12

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Стоимость платной парковки изменится в ряде столичных районов 24 декабря. На 27 улицах оставить машину станет дешевле, на 140 автомобилистам придется заплатить больше. Максимальный тариф — 450 рублей в час — при этом повышать не будут. Предполагается, что данная мера поможет снизить пробки и высвободить места для местных жителей. Смотрите в инфографике Ria.ru, где именно произойдут изменения и насколько упадут или вырастут цены.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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