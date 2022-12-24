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Изменение тарифов на платных парковках Москвы
Изменение тарифов на платных парковках Москвы - РИА Новости, 24.12.2022
Изменение тарифов на платных парковках Москвы
Стоимость платной парковки изменится в ряде столичных районов 24 декабря. На 27 улицах оставить машину станет дешевле, на 140 автомобилистам придется заплатить... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:00
2022-12-24T08:00
2022-12-24T08:12
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Стоимость платной парковки изменится в ряде столичных районов 24 декабря. На 27 улицах оставить машину станет дешевле, на 140 автомобилистам придется заплатить больше. Максимальный тариф — 450 рублей в час — при этом повышать не будут. Предполагается, что данная мера поможет снизить пробки и высвободить места для местных жителей. Смотрите в инфографике Ria.ru, где именно произойдут изменения и насколько упадут или вырастут цены.
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