https://ria.ru/20221224/parizh-1841083571.html
На манифестации курдов в Париже начались стычки с полицией
На манифестации курдов в Париже начались стычки с полицией - РИА Новости, 24.12.2022
На манифестации курдов в Париже начались стычки с полицией
Первые стычки начались на манифестации курдов в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:22
2022-12-24T15:22
2022-12-24T16:05
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первые стычки начались на манифестации курдов в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.В субботу днём тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой, которую они считают терактом, направленным против курдской общины. Протестующие считают, что за стрельбой стоит Турция, и скандируют антитурецкие лозунги.Манифестация начиналась мирно, но в какой-то момент разъярённая толпа кинулась на проезжающие машины и начала устраивать погромы. Несколько драк вспыхнуло между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи.Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841090144_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_49d87d13126c783191ca7372faa5e42d.png
Стычки курдов с полицией на митинге в Париже
Стычки курдов с полицией на митинге в Париже
2022-12-24T15:22
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, франция
15:22 24.12.2022 (обновлено: 16:05 24.12.2022)
На манифестации курдов в Париже начались стычки с полицией
На манифестации курдов в Париже начались стычки, полиция применила слезоточивый газ
ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первые стычки начались на манифестации курдов в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
В субботу днём тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой, которую они считают терактом, направленным против курдской общины. Протестующие считают, что за стрельбой стоит Турция
, и скандируют антитурецкие лозунги.
Манифестация начиналась мирно, но в какой-то момент разъярённая толпа кинулась на проезжающие машины и начала устраивать погромы. Несколько драк вспыхнуло между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.