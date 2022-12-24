https://ria.ru/20221224/parizh-1841083571.html

На манифестации курдов в Париже начались стычки с полицией

На манифестации курдов в Париже начались стычки с полицией - РИА Новости, 24.12.2022

На манифестации курдов в Париже начались стычки с полицией

Первые стычки начались на манифестации курдов в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:22

2022-12-24T15:22

2022-12-24T16:05

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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первые стычки начались на манифестации курдов в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.В субботу днём тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой, которую они считают терактом, направленным против курдской общины. Протестующие считают, что за стрельбой стоит Турция, и скандируют антитурецкие лозунги.Манифестация начиналась мирно, но в какой-то момент разъярённая толпа кинулась на проезжающие машины и начала устраивать погромы. Несколько драк вспыхнуло между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи.Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

https://ria.ru/20221223/terakt-1840951411.html

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Стычки курдов с полицией на митинге в Париже Стычки курдов с полицией на митинге в Париже 2022-12-24T15:22 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, париж, франция