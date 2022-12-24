https://ria.ru/20221224/oskvernenie-1841148794.html

В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину, сообщили СМИ

В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.12.2022

В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину, сообщили СМИ

Вандалы осквернили в Полтаве на Украине памятники советскому генералу и Герою СССР Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, обрисовав монументы РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T22:08

2022-12-24T22:08

2022-12-24T22:50

александр пушкин

украина

в мире

полтава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вандалы осквернили в Полтаве на Украине памятники советскому генералу и Герою СССР Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, обрисовав монументы красной краской, сообщает в субботу издание "Полтавщина". По информации издания, днем ранее депутаты Полтавского горсовета не поддержали демонтаж памятников русскому поэту Александру Пушкину, советскому генералу и Герою СССР Николаю Ватутину, а также герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину. Как прокомментировал представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, правоохранители проверяют информацию об этих инцидентах. В коммунальном предприятии "Декоративные культуры" объяснили, что о случаях коммунальщики уже знают, однако решение относительно дальнейших действий пока не приняты. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20221223/pushkin-1840883193.html

украина

полтава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр пушкин, украина, в мире, полтава