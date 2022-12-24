22:08 24.12.2022 (обновлено: 22:50 24.12.2022)
В Полтаве вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину, сообщили СМИ
"Полтавщина": в Полтаве вандалы изрисовали краской памятники Ватутину и Зыгину
© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава, Украина
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вандалы осквернили в Полтаве на Украине памятники советскому генералу и Герою СССР Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, обрисовав монументы красной краской, сообщает в субботу издание "Полтавщина".
По информации издания, днем ранее депутаты Полтавского горсовета не поддержали демонтаж памятников русскому поэту Александру Пушкину, советскому генералу и Герою СССР Николаю Ватутину, а также герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину.
"В ночь с 23 на 24 декабря в центре Полтавы неизвестные обрисовали красной краской памятники Зыгину и Ватутину — полиция проверяет информацию, а коммунальщики пока не приняли решения о дальнейших действиях", - сообщает издание.
Как прокомментировал представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, правоохранители проверяют информацию об этих инцидентах. В коммунальном предприятии "Декоративные культуры" объяснили, что о случаях коммунальщики уже знают, однако решение относительно дальнейших действий пока не приняты.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.