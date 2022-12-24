14:26 24.12.2022 (обновлено: 16:36 24.12.2022)
Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим
Премьер Венгрии Орбан заявил, что мир на Украине зависит от действий США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинский кризис будет продолжаться, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США, заявил газете "Мадьяр немзет" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне.
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"Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир", — считает Орбан.
"Не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через призму других стран", — заметил он.
Ранее Еврокомиссия приняла решение заблокировать 22 миллиарда евро, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов сплоченности. Эта сумма представляет собой трансферты, которые Будапешт должен получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год. Программы, на которые Венгрия планировала потратить 22 миллиарда евро, включали образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов.
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