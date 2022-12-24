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Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим - РИА Новости, 24.12.2022
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Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим
Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим - РИА Новости, 24.12.2022
Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим
Украинский кризис будет продолжаться, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США, заявил газете "Мадьяр немзет" премьер-министр... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:26
2022-12-24T16:36
в мире
виктор орбан
венгрия
сша
россия
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинский кризис будет продолжаться, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США, заявил газете "Мадьяр немзет" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Он отметил, что существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне."Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир", — считает Орбан.Также премьер заявил, что Венгрия выступает в условиях кризиса исключительно в собственных интересах, в которые не входит разрыв диалога с Россией, несмотря на упреки со стороны Брюсселя.Ранее Еврокомиссия приняла решение заблокировать 22 миллиарда евро, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов сплоченности. Эта сумма представляет собой трансферты, которые Будапешт должен получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год. Программы, на которые Венгрия планировала потратить 22 миллиарда евро, включали образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов.
https://ria.ru/20221223/vengriya-1840884380.html
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в мире, виктор орбан, венгрия, сша, россия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, США, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
14:26 24.12.2022 (обновлено: 16:36 24.12.2022)
 
Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим

Премьер Венгрии Орбан заявил, что мир на Украине зависит от действий США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинский кризис будет продолжаться, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США, заявил газете "Мадьяр немзет" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне.
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"Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир", — считает Орбан.
Также премьер заявил, что Венгрия выступает в условиях кризиса исключительно в собственных интересах, в которые не входит разрыв диалога с Россией, несмотря на упреки со стороны Брюсселя.

"Не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через призму других стран", — заметил он.

Ранее Еврокомиссия приняла решение заблокировать 22 миллиарда евро, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов сплоченности. Эта сумма представляет собой трансферты, которые Будапешт должен получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год. Программы, на которые Венгрия планировала потратить 22 миллиарда евро, включали образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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