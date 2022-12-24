https://ria.ru/20221224/orban-1841073147.html

Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим

Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим - РИА Новости, 24.12.2022

Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим

Украинский кризис будет продолжаться, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США, заявил газете "Мадьяр немзет" премьер-министр... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:26

2022-12-24T14:26

2022-12-24T16:36

в мире

виктор орбан

венгрия

сша

россия

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинский кризис будет продолжаться, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США, заявил газете "Мадьяр немзет" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Он отметил, что существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне."Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир", — считает Орбан.Также премьер заявил, что Венгрия выступает в условиях кризиса исключительно в собственных интересах, в которые не входит разрыв диалога с Россией, несмотря на упреки со стороны Брюсселя.Ранее Еврокомиссия приняла решение заблокировать 22 миллиарда евро, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов сплоченности. Эта сумма представляет собой трансферты, которые Будапешт должен получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год. Программы, на которые Венгрия планировала потратить 22 миллиарда евро, включали образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов.

https://ria.ru/20221223/vengriya-1840884380.html

https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, виктор орбан, венгрия, сша, россия, еврокомиссия, евросоюз