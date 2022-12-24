https://ria.ru/20221224/opros-1841016814.html

Россияне назвали свои самые опрометчивые поступки в 2022 году

Россияне назвали свои самые опрометчивые поступки в 2022 году - РИА Новости, 24.12.2022

Россияне назвали свои самые опрометчивые поступки в 2022 году

Россияне своими наибольшими безрассудствами в уходящем году чаще всего считают спонтанные покупки, кредиты и влюбленность, показало исследование сервиса... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T07:09

2022-12-24T07:09

2022-12-24T07:09

общество

новый год

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне своими наибольшими безрассудствами в уходящем году чаще всего считают спонтанные покупки, кредиты и влюбленность, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 5% россиян считают необдуманные покупки. Для 4% наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 4% — влюбленность или вступление в брак", - показал опрос 1,6 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны. Также 3% считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства. Еще 2% опрошенных признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг). А 2% удивляются сами себе, вспоминая внезапное решение отправиться в путешествие. Также 2% корят себя за то, что слишком доверяли людям. Для 1% главным безрассудством года оказался конфликт с руководством на работе. Каждый пятый (20%) назвал безрассудными другие свои поступки: упоминались разводы, игра на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке, прыжок с парашютом и прочее. Тех, кто своим главным безрассудством в 2022 году считает путешествие, радикальное изменение внешности или переезд, больше среди женщин. В том, что они взяли необдуманный кредит или легкомысленно женились, чаще признавались мужчины. В целом женщины в 2022 году вели себя благоразумнее мужчин: среди них безрассудных поступков не совершала каждая вторая (51%), тогда как среди представителей сильного пола — только 44%. В среднем же 47% россиян в этом году утверждают, что не совершали сумасбродных поступков. Два года назад таким могли похвастаться только 4 из 10, а главным безрассудством граждане называли вакцинацию от коронавируса.

https://ria.ru/20221222/issledovanie-1840408684.html

https://ria.ru/20221222/rabota-1840406073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год