https://ria.ru/20221224/obstrely-1841106617.html
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе - РИА Новости, 24.12.2022
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе
Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал РИА Новости, что в последнее время количество обстрелов города украинскими войсками значительно... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T17:29
2022-12-24T17:29
2022-12-24T17:29
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 24 дек – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал РИА Новости, что в последнее время количество обстрелов города украинскими войсками значительно снизилось, но опасность повторных ударов сохраняется. "В данный момент сейчас количество обстрелов уменьшилось значительно. Последние дни их вообще сейчас нет. Но опасность, вероятность таких обстрелов - она существует", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221223/pomosch-1840967950.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе
Власти Энергодара сообщили, что количество обстрелов ВСУ в последнее время снизилось