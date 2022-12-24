Рейтинг@Mail.ru
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/obstrely-1841106617.html
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе - РИА Новости, 24.12.2022
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе
Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал РИА Новости, что в последнее время количество обстрелов города украинскими войсками значительно... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T17:29
2022-12-24T17:29
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840472551_0:232:3196:2029_1920x0_80_0_0_6c0ed97975eb9c29808fd494583c0db1.jpg
ЭНЕРГОДАР, 24 дек – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал РИА Новости, что в последнее время количество обстрелов города украинскими войсками значительно снизилось, но опасность повторных ударов сохраняется. "В данный момент сейчас количество обстрелов уменьшилось значительно. Последние дни их вообще сейчас нет. Но опасность, вероятность таких обстрелов - она существует", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221223/pomosch-1840967950.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840472551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0827f717221582eb9d7f2419190f7939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область
17:29 24.12.2022
 
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе

Власти Энергодара сообщили, что количество обстрелов ВСУ в последнее время снизилось

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 24 дек – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал РИА Новости, что в последнее время количество обстрелов города украинскими войсками значительно снизилось, но опасность повторных ударов сохраняется.
"В данный момент сейчас количество обстрелов уменьшилось значительно. Последние дни их вообще сейчас нет. Но опасность, вероятность таких обстрелов - она существует", - сказал собеседник агентства.
Первая партия помощи, собранной на марафоне Росатома, для жителей Энергодара и работникам Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 20:08
В Энергодар прибыла первая партия помощи, собранной на марафоне Росатома
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала