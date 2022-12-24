https://ria.ru/20221224/obstrely-1841106617.html

Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе

Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе - РИА Новости, 24.12.2022

Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал РИА Новости, что в последнее время количество обстрелов города украинскими войсками значительно... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T17:29

2022-12-24T17:29

2022-12-24T17:29

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 24 дек – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал РИА Новости, что в последнее время количество обстрелов города украинскими войсками значительно снизилось, но опасность повторных ударов сохраняется. "В данный момент сейчас количество обстрелов уменьшилось значительно. Последние дни их вообще сейчас нет. Но опасность, вероятность таких обстрелов - она существует", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221223/pomosch-1840967950.html

энергодар

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, запорожская область