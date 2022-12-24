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Украинские войска обстреляли из РСЗО еще две больницы в Донецке - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/obstrel-1841142917.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО еще две больницы в Донецке
Украинские войска обстреляли из РСЗО еще две больницы в Донецке - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска обстреляли из РСЗО еще две больницы в Донецке
Украинские вооруженные формирования обстреляли из РСЗО центр Донецка, где находятся несколько медицинских учреждений, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T21:37
2022-12-24T22:17
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Украинские вооруженные формирования обстреляли из РСЗО центр Донецка, где находятся несколько медицинских учреждений, сообщил корреспондент РИА Новости. Под обстрел попали две больницы и прилегающие к ним территории. Глава города Алексей Кулемзин сообщил, что по городу выпустили восемь ракет РСЗО из населенного пункта Орловка. Попадания пришлись по улице Щорса, возле железнодорожной больницы и Республиканской травматологии.Ранее ВСУ уже неоднократно обстреливали медицинские учреждения. Так, на этой неделе третий по счету обстрел пришелся по Центральной больнице имени Калинина.Удары из РЗСО "Град" наносились как по самому зданию, так и по его территории. Повреждения получили сразу три корпуса больницы. Обстрел привел к погибшим и раненым среди пациентов.Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска умышленно бьют по медучреждению. Он указал, что последние удары украинские военные наносили два дня подряд.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221224/obstrel-1841141199.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, украина, вооруженные силы украины
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
21:37 24.12.2022 (обновлено: 22:17 24.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли из РСЗО еще две больницы в Донецке

ВСУ выпустили по Донецку еще восемь ракет из РСЗО, под обстрел попали две больницы

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкРазрушения в центре Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины
Разрушения в центре Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Разрушения в центре Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Украинские вооруженные формирования обстреляли из РСЗО центр Донецка, где находятся несколько медицинских учреждений, сообщил корреспондент РИА Новости.
Под обстрел попали две больницы и прилегающие к ним территории.
Глава города Алексей Кулемзин сообщил, что по городу выпустили восемь ракет РСЗО из населенного пункта Орловка. Попадания пришлись по улице Щорса, возле железнодорожной больницы и Республиканской травматологии.
Ранее ВСУ уже неоднократно обстреливали медицинские учреждения. Так, на этой неделе третий по счету обстрел пришелся по Центральной больнице имени Калинина.
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Удары из РЗСО "Град" наносились как по самому зданию, так и по его территории. Повреждения получили сразу три корпуса больницы. Обстрел привел к погибшим и раненым среди пациентов.
Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска умышленно бьют по медучреждению. Он указал, что последние удары украинские военные наносили два дня подряд.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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