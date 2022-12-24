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Сальдо назвал обстрел Херсона отвратительной провокацией Украины - РИА Новости, 24.12.2022
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Сальдо назвал обстрел Херсона отвратительной провокацией Украины
Сальдо назвал обстрел Херсона отвратительной провокацией Украины - РИА Новости, 24.12.2022
Сальдо назвал обстрел Херсона отвратительной провокацией Украины
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал сегодняшние обстрелы Херсона со стороны ВСУ провокацией, сообщается в его телеграм-канале. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T21:24
2022-12-24T22:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсон
херсонская область
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал сегодняшние обстрелы Херсона со стороны ВСУ провокацией, сообщается в его телеграм-канале. Характер повреждений ясно показывает, что удары наносились с севера и северо-запада города, отметил Сальдо. По его словам, для обстрела города ВСУ использовали "так называемые блуждающие минометные подразделения"."Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз — и трусливо сбежал с места обстрела, часто — на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений", — добавил врио главы области.Боевики не только расстреливают и бросают в застенки, подвергают унизительной фильтрации, но и насильно мобилизуют и бросают на убой на Донбассе, а теперь уже и уничтожают миномётным огнем, констатировал Сальдо. В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин, обстановка в областном центре стала опасной для мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек.После этого министр обороны Сергей Шойгу поручил перебросить на левый берег войска, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Маневр завершился 11 ноября.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
https://ria.ru/20221221/kherson-1840294894.html
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в мире, владимир сальдо, херсон, херсонская область , донбасс, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область , Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина
21:24 24.12.2022 (обновлено: 22:18 24.12.2022)
 
Сальдо назвал обстрел Херсона отвратительной провокацией Украины

Сальдо назвал обстрел Херсона провокацией украинских военных с целью обвинить ВС России

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела украинскими войсками жилых кварталов центра Херсона
Последствия обстрела украинскими войсками жилых кварталов центра Херсона
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Последствия обстрела украинскими войсками жилых кварталов центра Херсона. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал сегодняшние обстрелы Херсона со стороны ВСУ провокацией, сообщается в его телеграм-канале.
"Сегодня боевики украинских вооруженных формирований совершили террористический обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители. Это отвратительная провокация с очевидной целью — обвинить Вооруженные силы Российской Федерации", — написал он в Telegram.
Характер повреждений ясно показывает, что удары наносились с севера и северо-запада города, отметил Сальдо. По его словам, для обстрела города ВСУ использовали "так называемые блуждающие минометные подразделения".
"Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз — и трусливо сбежал с места обстрела, часто — на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений", — добавил врио главы области.
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Боевики не только расстреливают и бросают в застенки, подвергают унизительной фильтрации, но и насильно мобилизуют и бросают на убой на Донбассе, а теперь уже и уничтожают миномётным огнем, констатировал Сальдо.
"Ответственность за очередное кровавое злодеяние несет политическое руководство Украины, отдающее приказы обстреливать жилые кварталы", — заключил он.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин, обстановка в областном центре стала опасной для мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек.
После этого министр обороны Сергей Шойгу поручил перебросить на левый берег войска, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Маневр завершился 11 ноября.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонХерсонская областьДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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