https://ria.ru/20221224/obstrel-1841141199.html

Сальдо назвал обстрел Херсона отвратительной провокацией Украины

Сальдо назвал обстрел Херсона отвратительной провокацией Украины - РИА Новости, 24.12.2022

Сальдо назвал обстрел Херсона отвратительной провокацией Украины

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал сегодняшние обстрелы Херсона со стороны ВСУ провокацией, сообщается в его телеграм-канале. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T21:24

2022-12-24T21:24

2022-12-24T22:18

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал сегодняшние обстрелы Херсона со стороны ВСУ провокацией, сообщается в его телеграм-канале. Характер повреждений ясно показывает, что удары наносились с севера и северо-запада города, отметил Сальдо. По его словам, для обстрела города ВСУ использовали "так называемые блуждающие минометные подразделения"."Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз — и трусливо сбежал с места обстрела, часто — на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений", — добавил врио главы области.Боевики не только расстреливают и бросают в застенки, подвергают унизительной фильтрации, но и насильно мобилизуют и бросают на убой на Донбассе, а теперь уже и уничтожают миномётным огнем, констатировал Сальдо. В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин, обстановка в областном центре стала опасной для мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек.После этого министр обороны Сергей Шойгу поручил перебросить на левый берег войска, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Маневр завершился 11 ноября.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.

https://ria.ru/20221221/kherson-1840294894.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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