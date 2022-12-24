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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку из артиллерии
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку из артиллерии - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку из артиллерии
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T20:04
2022-12-24T20:04
2022-12-24T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.40 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.30 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841070751.html
ясиноватая
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Пантелеймоновка (Горловский район), Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку из артиллерии
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 11 снарядов по Ясиноватой и Пантелеймоновке