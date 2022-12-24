19:11 24.12.2022 (обновлено: 19:25 24.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три натовских снаряда
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли Донецк Вооруженные силы Украины
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли Донецк Вооруженные силы Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в 18.42 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.42 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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