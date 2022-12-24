17:00 24.12.2022 (обновлено: 17:01 24.12.2022)
ВСУ выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов натовского калибра
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Майорск, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.30 – населенный пункт Клебан-Бык – населенный пункт Майорск: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.24 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.