https://ria.ru/20221224/obstrel-1841047872.html

Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.12.2022

Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное, выпустив в общей сложности две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:00

2022-12-24T11:00

2022-12-24T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

луганская народная республика

сцкк

украина

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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное, выпустив в общей сложности две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.40 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (одна ракета); 09.23 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221222/obstrel-1840606369.html

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рубежное, луганская народная республика, сцкк, украина