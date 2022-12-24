https://ria.ru/20221224/obstrel-1841047872.html
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное, выпустив в общей сложности две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:00
2022-12-24T11:00
2022-12-24T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
сцкк
украина
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное, выпустив в общей сложности две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.40 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (одна ракета); 09.23 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840606369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, луганская народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина
11:00 24.12.2022 (обновлено: 11:18 24.12.2022)
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Белокуракино и Рубежное ракеты из РСЗО HIMARS