Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/obstrel-1841047872.html
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное, выпустив в общей сложности две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:00
2022-12-24T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
сцкк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_218:435:2997:1998_1920x0_80_0_0_7e920349f08b3e8e53e5b1f7dcb0b205.jpg
ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное, выпустив в общей сложности две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.40 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (одна ракета); 09.23 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840606369.html
рубежное
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_795:422:2897:1998_1920x0_80_0_0_95ef744636dcc4f8dee4a56a9e430e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рубежное, луганская народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина
11:00 24.12.2022 (обновлено: 11:18 24.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Белокуракино и Рубежное ракеты из РСЗО HIMARS

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белокуракино и Рубежное, выпустив в общей сложности две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.40 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (одна ракета); 09.23 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Последствия обстрелов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 17:03Специальная военная операция на Украине
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРубежноеЛуганская Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала