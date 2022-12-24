https://ria.ru/20221224/obstrel-1841044105.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:22
2022-12-24T10:22
2022-12-24T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1576307464cdd260ce097566abd9e768.jpg
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 9.20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 9.40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840606369.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_039a8ae0210f81b6a6c34644766277b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
10:22 24.12.2022 (обновлено: 10:24 24.12.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке девять натовских снарядов