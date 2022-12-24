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ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/obstrel-1841023208.html
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 24.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Пантелеймоновке, сообщает... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:44
2022-12-24T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 8.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 8.30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221223/evakuatsiya-1841001241.html
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина
08:44 24.12.2022 (обновлено: 08:54 24.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку снарядами калибра 155 миллиметров

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 8.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 8.30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККУкраина
 
 
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