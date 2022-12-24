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Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/obstrel-1841017314.html
Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР
Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Половинкино, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T07:22
2022-12-24T07:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Половинкино, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.05 по Половинкино (Старобельский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК
07:22 24.12.2022 (обновлено: 07:30 24.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Половинкино в ЛНР

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Половинкино, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.05 по Половинкино (Старобельский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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