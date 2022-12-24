https://ria.ru/20221224/obstrel-1841017314.html

Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР

Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2022

Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Половинкино, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T07:22

2022-12-24T07:22

2022-12-24T07:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Половинкино, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.05 по Половинкино (Старобельский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20221224/obstrel-1841016163.html

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луганская народная республика, сцкк