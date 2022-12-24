https://ria.ru/20221224/obstrel-1841017314.html
Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР
Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Половинкино, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T07:22
2022-12-24T07:22
2022-12-24T07:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_2606ef49d1161cd7e91bdffe25345194.jpg
ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Половинкино, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.05 по Половинкино (Старобельский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20221224/obstrel-1841016163.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК
07:22 24.12.2022 (обновлено: 07:30 24.12.2022)
Украинские войска обстреляли Половинкино в ЛНР
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Половинкино в ЛНР