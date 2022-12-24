https://ria.ru/20221224/obstrel-1841016163.html

Украинские военные нанесли удар по Донецку

Украинские военные нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022

Украинские военные нанесли удар по Донецку

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T06:40

2022-12-24T06:40

2022-12-24T06:59

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

владимир путин

вооруженные силы украины

сцкк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839900453_0:85:3037:1793_1920x0_80_0_0_84a5b415b47230bfbfc41cd967e748e5.jpg

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские военные усилили обстрелы столицы Донецкой Народной Республики в декабре. Как отметил мэр Алексей Кулемзин, на прошлой неделе город подвергся самому массированному удару с 2014 года.По его словам, зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома, в некоторых местах были возгорания.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221223/obstrel-1840978809.html

https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840850695.html

донецк

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), владимир путин, вооруженные силы украины, сцкк, украина, россия