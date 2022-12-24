06:40 24.12.2022 (обновлено: 06:59 24.12.2022)
Украинские военные нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 6.31 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", — говорится в публикации.
Украинские военные усилили обстрелы столицы Донецкой Народной Республики в декабре. Как отметил мэр Алексей Кулемзин, на прошлой неделе город подвергся самому массированному удару с 2014 года.
По его словам, зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома, в некоторых местах были возгорания.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.
Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.