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Украинские военные нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/obstrel-1841016163.html
Украинские военные нанесли удар по Донецку
Украинские военные нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские военные нанесли удар по Донецку
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T06:40
2022-12-24T06:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
владимир путин
вооруженные силы украины
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские военные усилили обстрелы столицы Донецкой Народной Республики в декабре. Как отметил мэр Алексей Кулемзин, на прошлой неделе город подвергся самому массированному удару с 2014 года.По его словам, зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома, в некоторых местах были возгорания.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221223/obstrel-1840978809.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), владимир путин, вооруженные силы украины, сцкк, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина, Россия
06:40 24.12.2022 (обновлено: 06:59 24.12.2022)
 
Украинские военные нанесли удар по Донецку

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 6.31 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", — говорится в публикации.

Украинские военные усилили обстрелы столицы Донецкой Народной Республики в декабре. Как отметил мэр Алексей Кулемзин, на прошлой неделе город подвергся самому массированному удару с 2014 года.
По его словам, зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома, в некоторых местах были возгорания.
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Вчера, 21:15Специальная военная операция на Украине
Центр Донецка остался без электричества
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.
Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныСЦККУкраинаРоссия
 
 
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