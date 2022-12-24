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Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ

Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022

Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ

Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T04:53

2022-12-24T04:53

2022-12-24T04:53

в мире

цены на нефть

лондон

джереми хант

великобритания

украина

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта, сообщает газета Telegraph. Издание отмечает, что глава британского минфина Джереми Хант, как ожидается, сообщит об увеличении весной. Издание добавляет, что военные эксперты считают, что во избежание реального сокращения бюджет минобороны в 2024-2025 годах должен увеличиться с 48,6 миллиарда фунтов стерлингов (58,6 миллиарда долларов) до 50,1 миллиарда фунтов стерлингов (60,4 миллиарда долларов) - по меньшей мере на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20221218/rakety-1839519344.html

лондон

великобритания

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в мире, цены на нефть, лондон, джереми хант, великобритания, украина