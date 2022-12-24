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Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
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Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ
Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ
Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T04:53
2022-12-24T04:53
в мире
цены на нефть
лондон
джереми хант
великобритания
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта, сообщает газета Telegraph. Издание отмечает, что глава британского минфина Джереми Хант, как ожидается, сообщит об увеличении весной. Издание добавляет, что военные эксперты считают, что во избежание реального сокращения бюджет минобороны в 2024-2025 годах должен увеличиться с 48,6 миллиарда фунтов стерлингов (58,6 миллиарда долларов) до 50,1 миллиарда фунтов стерлингов (60,4 миллиарда долларов) - по меньшей мере на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
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в мире, цены на нефть, лондон, джереми хант, великобритания, украина
В мире, Цены на нефть, Лондон, Джереми Хант, Великобритания, Украина
04:53 24.12.2022
 
Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ

Telegraph: Лондон собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта, сообщает газета Telegraph.
Издание отмечает, что глава британского минфина Джереми Хант, как ожидается, сообщит об увеличении весной.
"Расходы на оборону должны увеличиться более чем на миллиард фунтов стерлингов... Минфин принял довод о том, что бюджет министерства обороны не должен падать по сравнению с инфляцией, пока на Украине бушует война", - говорится в сообщении.
Издание добавляет, что военные эксперты считают, что во избежание реального сокращения бюджет минобороны в 2024-2025 годах должен увеличиться с 48,6 миллиарда фунтов стерлингов (58,6 миллиарда долларов) до 50,1 миллиарда фунтов стерлингов (60,4 миллиарда долларов) - по меньшей мере на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
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