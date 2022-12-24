https://ria.ru/20221224/oborona-1841013161.html
Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ
Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ
Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T04:53
2022-12-24T04:53
2022-12-24T04:53
в мире
цены на нефть
лондон
джереми хант
великобритания
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:214:1800:1227_1920x0_80_0_0_17af0399a17b9b758466508d42c44b8f.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта, сообщает газета Telegraph. Издание отмечает, что глава британского минфина Джереми Хант, как ожидается, сообщит об увеличении весной. Издание добавляет, что военные эксперты считают, что во избежание реального сокращения бюджет минобороны в 2024-2025 годах должен увеличиться с 48,6 миллиарда фунтов стерлингов (58,6 миллиарда долларов) до 50,1 миллиарда фунтов стерлингов (60,4 миллиарда долларов) - по меньшей мере на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20221218/rakety-1839519344.html
лондон
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:45:1800:1395_1920x0_80_0_0_ac68e6a46b6dfc9784c1e65ffb1d6de5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, лондон, джереми хант, великобритания, украина
В мире, Цены на нефть, Лондон, Джереми Хант, Великобритания, Украина
Лондон увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта, пишут СМИ
Telegraph: Лондон собирается увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта