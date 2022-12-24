04:20 24.12.2022 (обновлено: 09:12 24.12.2022)
Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину, заявили в МИД
Замглавы МИД Галузин: Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину в 2023 году
© AP Photo / Sergei GritsТрубопровод "Дружба"
© AP Photo / Sergei Grits
Трубопровод "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
"Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года", — указал дипломат.
Представитель ведомства уточнил, что украинская сторона связалась с "Транснефтью" для обсуждения транзита.
"Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины", — сказал Галузин.
Как сообщалось ранее, Киев хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну — до 13,6 евро.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
24 ноября, 18:34"Укртранснафта" готовится возобновить прокачку нефти по "Дружбе"