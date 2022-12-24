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Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2022
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Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину, заявили в МИД
Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2022
Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину, заявили в МИД
Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T04:20
2022-12-24T09:12
экономика
цены на нефть
михаил галузин
украина
венгрия
словакия
транснефть
укртранснафта
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.Представитель ведомства уточнил, что украинская сторона связалась с "Транснефтью" для обсуждения транзита."Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины", — сказал Галузин.Как сообщалось ранее, Киев хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну — до 13,6 евро.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
https://ria.ru/20221220/transneft-1839893485.html
https://ria.ru/20221124/druzhba-1834044373.html
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экономика, цены на нефть, михаил галузин, украина, венгрия, словакия, транснефть, укртранснафта, в мире
Экономика, Цены на нефть, Михаил Галузин, Украина, Венгрия, Словакия, Транснефть, Укртранснафта, В мире
04:20 24.12.2022 (обновлено: 09:12 24.12.2022)
 
Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину, заявили в МИД

Замглавы МИД Галузин: Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину в 2023 году

© AP Photo / Sergei GritsТрубопровод "Дружба"
Трубопровод Дружба - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Трубопровод "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

"Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года", — указал дипломат.

Представитель ведомства уточнил, что украинская сторона связалась с "Транснефтью" для обсуждения транзита.
"Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины", — сказал Галузин.
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Как сообщалось ранее, Киев хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну — до 13,6 евро.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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ЭкономикаЦены на нефтьМихаил ГалузинУкраинаВенгрияСловакияТранснефтьУкртранснафтаВ мире
 
 
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