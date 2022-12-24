https://ria.ru/20221224/neft-1841011740.html

Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину, заявили в МИД

Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2022

Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину, заявили в МИД

Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T04:20

2022-12-24T04:20

2022-12-24T09:12

экономика

цены на нефть

михаил галузин

украина

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укртранснафта

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.Представитель ведомства уточнил, что украинская сторона связалась с "Транснефтью" для обсуждения транзита."Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины", — сказал Галузин.Как сообщалось ранее, Киев хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну — до 13,6 евро.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://ria.ru/20221220/transneft-1839893485.html

https://ria.ru/20221124/druzhba-1834044373.html

украина

венгрия

словакия

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экономика, цены на нефть, михаил галузин, украина, венгрия, словакия, транснефть, укртранснафта, в мире