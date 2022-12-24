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МВД России устраняет "лекарственный пробел" в законодательстве
МВД России устраняет "лекарственный пробел" в законодательстве - РИА Новости, 24.12.2022
МВД России устраняет "лекарственный пробел" в законодательстве
МВД России во исполнении постановления Конституционного суда устраняет "лекарственный пробел" в КоАП РФ, по которому прием водителями некоторых медикаментов... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T00:17
2022-12-24T00:17
2022-12-24T00:17
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. МВД России во исполнении постановления Конституционного суда устраняет "лекарственный пробел" в КоАП РФ, по которому прием водителями некоторых медикаментов оказался вне правового поля. Соответствующий проект ФЗ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу. Как следует из пояснительной записки, проект был разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 24 ноября текущего года. Согласно этому постановлению, примечание к статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) было признано не соответствующим Конституции РФ. "В нем содержится пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме водителя обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но могущие ухудшать его внимание и реакцию, что при попытках его восполнения порождает риск неоднозначного истолкования и противоречивого применения данного примечания в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения", – говорится в пояснительной записке. Законодателю необходимо было "незамедлительно принять меры" к устранению пробела, следует из документа. "Законопроектом в целях реализации постановления Конституционного Суда устанавливается запрет на употребление аналогов наркотических средств и психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также предусмотрено, что указанная административная ответственность наступает, в том числе, в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам", – сообщили РИА Новости в Госавтосинпекции.
https://ria.ru/20221222/konflikt-1840601882.html
https://ria.ru/20221223/voditel-1840855287.html
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
МВД России устраняет "лекарственный пробел" в законодательстве
МВД России устраняет "лекарственный пробел" в КоАП во исполнении постановления КС
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. МВД России во исполнении постановления Конституционного суда устраняет "лекарственный пробел" в КоАП РФ, по которому прием водителями некоторых медикаментов оказался вне правового поля.
Соответствующий проект ФЗ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.
Как следует из пояснительной записки, проект был разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 24 ноября текущего года. Согласно этому постановлению, примечание к статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) было признано не соответствующим Конституции РФ.
"В нем содержится пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме водителя обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но могущие ухудшать его внимание и реакцию, что при попытках его восполнения порождает риск неоднозначного истолкования и противоречивого применения данного примечания в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения", – говорится в пояснительной записке.
Законодателю необходимо было "незамедлительно принять меры" к устранению пробела, следует из документа.
"Законопроектом в целях реализации постановления Конституционного Суда устанавливается запрет на употребление аналогов наркотических средств и психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также предусмотрено, что указанная административная ответственность наступает, в том числе, в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам", – сообщили РИА Новости в Госавтосинпекции.