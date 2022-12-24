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Российский Дед Мороз приехал в Ереван - РИА Новости, 24.12.2022
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Российский Дед Мороз приехал в Ереван
Российский Дед Мороз приехал в Ереван - РИА Новости, 24.12.2022
Российский Дед Мороз приехал в Ереван
Российский Дед Мороз приехал в Ереван, прогулялся по Площади Республики и поздравил всех с наступающим Новым годом. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:05
2022-12-24T14:05
дед мороз
ереван
великий устюг
армения
новый год
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Российский Дед Мороз приехал в Ереван, прогулялся по Площади Республики и поздравил всех с наступающим Новым годом. "Российский Дед Мороз восхитился красочным и необычным городом Ереваном! Главный зимний волшебник из Великого Устюга совершил прогулку по центральной площади столицы Армении – Площади Республики!" - сообщается на странице зимнего волшебника в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что Дед Мороз пообщался с прохожими и поздравил их с Новым годом. "Дедушка Мороз не только совершил прогулку среди архитектурных красот города, но и пообщался с прохожими от мала до велика, поздравил всех с наступающим Новым годом и сделал несколько картиночек со всеми желающими!" - говорится в сообщении. Российский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
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дед мороз, ереван, великий устюг, армения, новый год, в мире
Дед Мороз, Ереван, Великий Устюг, Армения, Новый год, В мире
14:05 24.12.2022
 
Российский Дед Мороз приехал в Ереван

Российский Дед Мороз приехал в Ереван и поздравил жителей с наступающим Новым годом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Российский Дед Мороз приехал в Ереван, прогулялся по Площади Республики и поздравил всех с наступающим Новым годом.
"Российский Дед Мороз восхитился красочным и необычным городом Ереваном! Главный зимний волшебник из Великого Устюга совершил прогулку по центральной площади столицы Армении – Площади Республики!" - сообщается на странице зимнего волшебника в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что Дед Мороз пообщался с прохожими и поздравил их с Новым годом.
"Дедушка Мороз не только совершил прогулку среди архитектурных красот города, но и пообщался с прохожими от мала до велика, поздравил всех с наступающим Новым годом и сделал несколько картиночек со всеми желающими!" - говорится в сообщении.
Российский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
Конечно: Путин ответил, верит ли он в Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Дед МорозЕреванВеликий УстюгАрменияНовый годВ мире
 
 
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