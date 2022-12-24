https://ria.ru/20221224/moroz-1841068390.html

Российский Дед Мороз приехал в Ереван

Российский Дед Мороз приехал в Ереван - РИА Новости, 24.12.2022

Российский Дед Мороз приехал в Ереван

Российский Дед Мороз приехал в Ереван, прогулялся по Площади Республики и поздравил всех с наступающим Новым годом. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:05

2022-12-24T14:05

2022-12-24T14:05

дед мороз

ереван

великий устюг

армения

новый год

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Российский Дед Мороз приехал в Ереван, прогулялся по Площади Республики и поздравил всех с наступающим Новым годом. "Российский Дед Мороз восхитился красочным и необычным городом Ереваном! Главный зимний волшебник из Великого Устюга совершил прогулку по центральной площади столицы Армении – Площади Республики!" - сообщается на странице зимнего волшебника в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что Дед Мороз пообщался с прохожими и поздравил их с Новым годом. "Дедушка Мороз не только совершил прогулку среди архитектурных красот города, но и пообщался с прохожими от мала до велика, поздравил всех с наступающим Новым годом и сделал несколько картиночек со всеми желающими!" - говорится в сообщении. Российский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

https://ria.ru/20221222/putin-1840566500.html

ереван

великий устюг

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дед мороз, ереван, великий устюг, армения, новый год, в мире