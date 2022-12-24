Премьер Молдавии призвала жителей страны продолжать экономить энергоресурсы
Премьер Молдавии Гаврилица призвала жителей страны продолжать экономить энергоресурсы
© AP Photo / Hannibal HanschkeПремьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала граждан республики продолжить экономить потребление энергоресурсов, сообщает в субботу пресс-служба молдавского правительства.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. В октябре власти республики запустили кампанию по экономии энергоресурсов. Правительство призвало население не пользоваться сразу всеми электроприборами и потреблять минимальное количество энергии.
"Состоялось заседание комиссии по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса. Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов. Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании "Молдовагаз". Точно так же были выплачены все текущие долги перед российским "Газпромом ", - отметили в пресс-службе правительства.
Сейчас в Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.