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Премьер Молдавии призвала жителей страны продолжать экономить энергоресурсы - РИА Новости, 24.12.2022
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Премьер Молдавии призвала жителей страны продолжать экономить энергоресурсы
Премьер Молдавии призвала жителей страны продолжать экономить энергоресурсы - РИА Новости, 24.12.2022
Премьер Молдавии призвала жителей страны продолжать экономить энергоресурсы
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала граждан республики продолжить экономить потребление энергоресурсов, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:46
2022-12-24T10:46
экономика
наталья гаврилица
молдавия
кишинев
россия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала граждан республики продолжить экономить потребление энергоресурсов, сообщает в субботу пресс-служба молдавского правительства. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. В октябре власти республики запустили кампанию по экономии энергоресурсов. Правительство призвало население не пользоваться сразу всеми электроприборами и потреблять минимальное количество энергии. "Состоялось заседание комиссии по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса. Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов. Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании "Молдовагаз". Точно так же были выплачены все текущие долги перед российским "Газпромом ", - отметили в пресс-службе правительства. Сейчас в Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%. Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20221220/krizis-1840008332.html
https://ria.ru/20221224/moldaviya-1841031148.html
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экономика, наталья гаврилица, молдавия, кишинев, россия, газпром, молдовагаз
Экономика, Наталья Гаврилица, Молдавия, Кишинев, Россия, Газпром, Молдовагаз
10:46 24.12.2022
 
Премьер Молдавии призвала жителей страны продолжать экономить энергоресурсы

Премьер Молдавии Гаврилица призвала жителей страны продолжать экономить энергоресурсы

© AP Photo / Hannibal HanschkeПремьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала граждан республики продолжить экономить потребление энергоресурсов, сообщает в субботу пресс-служба молдавского правительства.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. В октябре власти республики запустили кампанию по экономии энергоресурсов. Правительство призвало население не пользоваться сразу всеми электроприборами и потреблять минимальное количество энергии.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 15:05
СМИ: потолок цен на газ в Европе грозит усилением энергетического кризиса
"Состоялось заседание комиссии по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса. Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов. Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании "Молдовагаз". Точно так же были выплачены все текущие долги перед российским "Газпромом ", - отметили в пресс-службе правительства.
Сейчас в Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
09:29
В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"
 
ЭкономикаНаталья ГаврилицаМолдавияКишиневРоссияГазпромМолдовагаз
 
 
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