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В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории" - РИА Новости, 24.12.2022
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В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"
В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории" - РИА Новости, 24.12.2022
В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"
Взаимодействие Молдавии с Западом в военной сфере больше напоминает "освоение территории", вряд ли это в интересах Кишинева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:29
2022-12-24T09:29
михаил галузин
молдавия
кишинев
россия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взаимодействие Молдавии с Западом в военной сфере больше напоминает "освоение территории", вряд ли это в интересах Кишинева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Ранее заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что его страна находится в очень сложной ситуации в области безопасности, поэтому ей нужно усилить свои оборонные способности. Кишинев рассчитывает, в частности, на активизацию военного сотрудничества с Германией, Румынией, Францией. "Мы неоднократно призывали официальный Кишинев осознанно подходить к навязываемым западниками предложениям по "повышению обороноспособности" Молдавии, не имеющим ничего общего с задачей поддержания и мира и стабильности", - сказал он в интервью агентству. Несмотря на это, указал Галузин, молдавские власти "демонстрируют настрой на развитие более тесного взаимодействия с западными странами в военной сфере". "Хотел бы в очередной раз выразить сомнение в том, что подобная "помощь" со стороны Запада, больше напоминающая "освоение территории", осуществляется в интересах самой Молдавии", - подчеркнул он.
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михаил галузин, молдавия, кишинев, россия, в мире
Михаил Галузин, Молдавия, Кишинев, Россия, В мире
09:29 24.12.2022
 
В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"

Замглавы МИД Галузин сравнил взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взаимодействие Молдавии с Западом в военной сфере больше напоминает "освоение территории", вряд ли это в интересах Кишинева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Ранее заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что его страна находится в очень сложной ситуации в области безопасности, поэтому ей нужно усилить свои оборонные способности. Кишинев рассчитывает, в частности, на активизацию военного сотрудничества с Германией, Румынией, Францией.
"Мы неоднократно призывали официальный Кишинев осознанно подходить к навязываемым западниками предложениям по "повышению обороноспособности" Молдавии, не имеющим ничего общего с задачей поддержания и мира и стабильности", - сказал он в интервью агентству.
Несмотря на это, указал Галузин, молдавские власти "демонстрируют настрой на развитие более тесного взаимодействия с западными странами в военной сфере".
"Хотел бы в очередной раз выразить сомнение в том, что подобная "помощь" со стороны Запада, больше напоминающая "освоение территории", осуществляется в интересах самой Молдавии", - подчеркнул он.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
07:29
МИД России осудил безрассудную накачку Молдавии западными вооружениями
 
Михаил ГалузинМолдавияКишиневРоссияВ мире
 
 
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