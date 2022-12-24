https://ria.ru/20221224/moldaviya-1841031148.html

В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"

В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории" - РИА Новости, 24.12.2022

В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"

Взаимодействие Молдавии с Западом в военной сфере больше напоминает "освоение территории", вряд ли это в интересах Кишинева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T09:29

2022-12-24T09:29

2022-12-24T09:29

михаил галузин

молдавия

кишинев

россия

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взаимодействие Молдавии с Западом в военной сфере больше напоминает "освоение территории", вряд ли это в интересах Кишинева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Ранее заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что его страна находится в очень сложной ситуации в области безопасности, поэтому ей нужно усилить свои оборонные способности. Кишинев рассчитывает, в частности, на активизацию военного сотрудничества с Германией, Румынией, Францией. "Мы неоднократно призывали официальный Кишинев осознанно подходить к навязываемым западниками предложениям по "повышению обороноспособности" Молдавии, не имеющим ничего общего с задачей поддержания и мира и стабильности", - сказал он в интервью агентству. Несмотря на это, указал Галузин, молдавские власти "демонстрируют настрой на развитие более тесного взаимодействия с западными странами в военной сфере". "Хотел бы в очередной раз выразить сомнение в том, что подобная "помощь" со стороны Запада, больше напоминающая "освоение территории", осуществляется в интересах самой Молдавии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221224/mid-1841017610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил галузин, молдавия, кишинев, россия, в мире