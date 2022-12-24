https://ria.ru/20221224/moldaviya-1841031148.html
В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"
В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории" - РИА Новости, 24.12.2022
В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"
Взаимодействие Молдавии с Западом в военной сфере больше напоминает "освоение территории", вряд ли это в интересах Кишинева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:29
2022-12-24T09:29
2022-12-24T09:29
михаил галузин
молдавия
кишинев
россия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взаимодействие Молдавии с Западом в военной сфере больше напоминает "освоение территории", вряд ли это в интересах Кишинева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Ранее заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что его страна находится в очень сложной ситуации в области безопасности, поэтому ей нужно усилить свои оборонные способности. Кишинев рассчитывает, в частности, на активизацию военного сотрудничества с Германией, Румынией, Францией. "Мы неоднократно призывали официальный Кишинев осознанно подходить к навязываемым западниками предложениям по "повышению обороноспособности" Молдавии, не имеющим ничего общего с задачей поддержания и мира и стабильности", - сказал он в интервью агентству. Несмотря на это, указал Галузин, молдавские власти "демонстрируют настрой на развитие более тесного взаимодействия с западными странами в военной сфере". "Хотел бы в очередной раз выразить сомнение в том, что подобная "помощь" со стороны Запада, больше напоминающая "освоение территории", осуществляется в интересах самой Молдавии", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221224/mid-1841017610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил галузин, молдавия, кишинев, россия, в мире
Михаил Галузин, Молдавия, Кишинев, Россия, В мире
В МИД сравнили взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"
Замглавы МИД Галузин сравнил взаимодействие Молдавии с Западом с "освоением территории"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взаимодействие Молдавии с Западом в военной сфере больше напоминает "освоение территории", вряд ли это в интересах Кишинева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Ранее заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что его страна находится в очень сложной ситуации в области безопасности, поэтому ей нужно усилить свои оборонные способности. Кишинев рассчитывает, в частности, на активизацию военного сотрудничества с Германией
, Румынией
, Францией
.
"Мы неоднократно призывали официальный Кишинев осознанно подходить к навязываемым западниками предложениям по "повышению обороноспособности" Молдавии, не имеющим ничего общего с задачей поддержания и мира и стабильности", - сказал он в интервью агентству.
Несмотря на это, указал Галузин, молдавские власти "демонстрируют настрой на развитие более тесного взаимодействия с западными странами в военной сфере".
"Хотел бы в очередной раз выразить сомнение в том, что подобная "помощь" со стороны Запада, больше напоминающая "освоение территории", осуществляется в интересах самой Молдавии", - подчеркнул он.