https://ria.ru/20221224/mayorsk-1841071396.html

Украинские войска обстреляли Майорск

Украинские войска обстреляли Майорск - РИА Новости, 24.12.2022

Украинские войска обстреляли Майорск

Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:16

2022-12-24T14:16

2022-12-24T14:30

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13:20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Майорск: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13:50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Майорск: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 13.00 украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан, в 13.40 и 13.55 - в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, в 14.00 - пять снарядов тем же калибром по Минеральному.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221224/donetsk-1841037673.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина