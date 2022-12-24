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Украинские войска обстреляли Майорск - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/mayorsk-1841071396.html
Украинские войска обстреляли Майорск
Украинские войска обстреляли Майорск - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска обстреляли Майорск
Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:16
2022-12-24T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13:20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Майорск: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13:50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Майорск: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 13.00 украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан, в 13.40 и 13.55 - в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, в 14.00 - пять снарядов тем же калибром по Минеральному.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221224/donetsk-1841037673.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
14:16 24.12.2022 (обновлено: 14:30 24.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Майорск

Украинские войска обстреляли Майорск снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13:20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Майорск: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13:50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Майорск: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 13.00 украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан, в 13.40 и 13.55 - в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, в 14.00 - пять снарядов тем же калибром по Минеральному.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
09:45Специальная военная операция на Украине
В Донецке женщина с ребенком пострадали при обстреле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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