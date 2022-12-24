https://ria.ru/20221224/mask-1841010161.html

Маск распорядился удалить одну из функций Twitter, пишут СМИ

Маск распорядился удалить одну из функций Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022

Маск распорядился удалить одну из функций Twitter, пишут СМИ

Владелец социальной сети Twitter, миллиардер Илон Маск распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств,... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T03:28

2022-12-24T03:28

2022-12-24T05:04

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter, миллиардер Илон Маск распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Как отмечается, функция #ThereIsHelp показывала в верхней части конкретных поисковых запросов во многих странах контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений. "Корпорация Twitter в последние несколько дней удалила функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определенный контент, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом, которые заявили, что это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском", - передает агентство. Как сообщил один из источников, с сообщениями #ThereIsHelp сталкивались миллионы людей. Позднее, после изначальной публикации Рейтер, глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин сообщила агентству по электронной почте, что соцсеть занимается исправлением и обновлением подсказок, которые, как ожидается, вновь появятся на следующей неделе.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.

https://ria.ru/20221223/twitter-1840704559.html

https://ria.ru/20221223/twitter-1840706166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter