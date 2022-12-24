Рейтинг@Mail.ru
Маск распорядился удалить одну из функций Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/mask-1841010161.html
Маск распорядился удалить одну из функций Twitter, пишут СМИ
Маск распорядился удалить одну из функций Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
Маск распорядился удалить одну из функций Twitter, пишут СМИ
Владелец социальной сети Twitter, миллиардер Илон Маск распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:28
2022-12-24T05:04
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter, миллиардер Илон Маск распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Как отмечается, функция #ThereIsHelp показывала в верхней части конкретных поисковых запросов во многих странах контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений. "Корпорация Twitter в последние несколько дней удалила функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определенный контент, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом, которые заявили, что это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском", - передает агентство. Как сообщил один из источников, с сообщениями #ThereIsHelp сталкивались миллионы людей. Позднее, после изначальной публикации Рейтер, глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин сообщила агентству по электронной почте, что соцсеть занимается исправлением и обновлением подсказок, которые, как ожидается, вновь появятся на следующей неделе.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.
https://ria.ru/20221223/twitter-1840704559.html
https://ria.ru/20221223/twitter-1840706166.html
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_238:204:2697:2048_1920x0_80_0_0_b54fa53c9a773f3862f1f61172c76c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
03:28 24.12.2022 (обновлено: 05:04 24.12.2022)
 
Маск распорядился удалить одну из функций Twitter, пишут СМИ

Reuters: Маск распорядился удалить из Twitter функцию для предотвращения самоубийств

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter, миллиардер Илон Маск распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается, функция #ThereIsHelp показывала в верхней части конкретных поисковых запросов во многих странах контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 01:18
Глава министерства экономики ФРГ требует усилить контроль над Twitter
"Корпорация Twitter в последние несколько дней удалила функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определенный контент, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом, которые заявили, что это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском", - передает агентство.
Как сообщил один из источников, с сообщениями #ThereIsHelp сталкивались миллионы людей.
Позднее, после изначальной публикации Рейтер, глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин сообщила агентству по электронной почте, что соцсеть занимается исправлением и обновлением подсказок, которые, как ожидается, вновь появятся на следующей неделе.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 02:34
Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском
 
В миреТехнологииИлон МаскСан-ФранцискоКалифорнияTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала