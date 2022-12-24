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Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки в новых регионах - РИА Новости, 24.12.2022
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Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки в новых регионах
Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки в новых регионах - РИА Новости, 24.12.2022
Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки в новых регионах
Минпромторг России предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T01:17
2022-12-24T01:17
экономика
технологии
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минпромторг России предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что позволит адаптировать правила маркировки для новых субъектов, сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что до 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод товаров из оборота в новых регионах может осуществляться без маркировки и передачи сведений в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Также уточняется, что на территории остальных субъектов РФ маркировка уже введена, поэтому проектом определяется порядок ввоза маркируемых товаров с новых территорий. Помимо механизма контрактного производства добавляется возможность действовать через логистического оператора, который сможет регистрировать товар и подавать информацию о действиях с ним в ГИС МТ, а также заказывать и наносить коды маркировки.
https://ria.ru/20221209/tovary-1837645299.html
россия
донецкая народная республика
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экономика, технологии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
01:17 24.12.2022
 
Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки в новых регионах

Минпромторг предложил адаптировать цифровую маркировку товаров в новых регионах России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минпромторг России предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что позволит адаптировать правила маркировки для новых субъектов, сообщает пресс-служба министерства.
"Проект постановления разработан для адаптации действующих правил маркировки товаров средствами идентификации для хозяйствующих субъектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в связи с отсутствием на сегодняшний день необходимой инфраструктуры для работы с маркированными товарами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод товаров из оборота в новых регионах может осуществляться без маркировки и передачи сведений в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).
Также уточняется, что на территории остальных субъектов РФ маркировка уже введена, поэтому проектом определяется порядок ввоза маркируемых товаров с новых территорий. Помимо механизма контрактного производства добавляется возможность действовать через логистического оператора, который сможет регистрировать товар и подавать информацию о действиях с ним в ГИС МТ, а также заказывать и наносить коды маркировки.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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