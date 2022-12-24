Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки в новых регионах
Минпромторг предложил адаптировать цифровую маркировку товаров в новых регионах России
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Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минпромторг России предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что позволит адаптировать правила маркировки для новых субъектов, сообщает пресс-служба министерства.
"Проект постановления разработан для адаптации действующих правил маркировки товаров средствами идентификации для хозяйствующих субъектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в связи с отсутствием на сегодняшний день необходимой инфраструктуры для работы с маркированными товарами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод товаров из оборота в новых регионах может осуществляться без маркировки и передачи сведений в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).
Также уточняется, что на территории остальных субъектов РФ маркировка уже введена, поэтому проектом определяется порядок ввоза маркируемых товаров с новых территорий. Помимо механизма контрактного производства добавляется возможность действовать через логистического оператора, который сможет регистрировать товар и подавать информацию о действиях с ним в ГИС МТ, а также заказывать и наносить коды маркировки.