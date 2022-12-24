https://ria.ru/20221224/markirovka-1841006037.html

Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки в новых регионах

Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки в новых регионах - РИА Новости, 24.12.2022

Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки в новых регионах

Минпромторг России предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей,... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T01:17

2022-12-24T01:17

2022-12-24T01:17

экономика

технологии

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минпромторг России предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что позволит адаптировать правила маркировки для новых субъектов, сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что до 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод товаров из оборота в новых регионах может осуществляться без маркировки и передачи сведений в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Также уточняется, что на территории остальных субъектов РФ маркировка уже введена, поэтому проектом определяется порядок ввоза маркируемых товаров с новых территорий. Помимо механизма контрактного производства добавляется возможность действовать через логистического оператора, который сможет регистрировать товар и подавать информацию о действиях с ним в ГИС МТ, а также заказывать и наносить коды маркировки.

https://ria.ru/20221209/tovary-1837645299.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, технологии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)