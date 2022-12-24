Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/mandariny-1841003967.html
Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины
Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины - РИА Новости, 24.12.2022
Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины
Мандарины считаются новогодним фруктом, хотя по факту сейчас купить их можно в любое время года. Несмотря на всю их пользу, некоторым людям стоит воздержаться... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:13
2022-12-24T03:13
общество
наталья круглова
санкт-петербургский государственный университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589069182_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_3466d6e5c3b105917aef25f612c95da8.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мандарины считаются новогодним фруктом, хотя по факту сейчас купить их можно в любое время года. Несмотря на всю их пользу, некоторым людям стоит воздержаться от полюбившегося цитруса или сократить его потребление, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.Так, с осторожностью к фрукту должны относиться те, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колит, панкреатит), а также болеющие диабетом.Полностью мандарины противопоказаны аллергикам и детям до года, заключила врач.
https://ria.ru/20221208/mandariny-1837102986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589069182_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_9959f3176d861ea24c4bd65db0c4badb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, наталья круглова, санкт-петербургский государственный университет, россия
Общество, Наталья Круглова, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
03:13 24.12.2022
 
Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины

Диетолог Круглова: мандарины опасны для аллергиков, детей до года и при слабом пищеварении

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Прилавок с мандаринами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мандарины считаются новогодним фруктом, хотя по факту сейчас купить их можно в любое время года. Несмотря на всю их пользу, некоторым людям стоит воздержаться от полюбившегося цитруса или сократить его потребление, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
Так, с осторожностью к фрукту должны относиться те, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колит, панкреатит), а также болеющие диабетом.
Полностью мандарины противопоказаны аллергикам и детям до года, заключила врач.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
8 декабря, 05:22
В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины
 
ОбществоНаталья КругловаСанкт-Петербургский государственный университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала