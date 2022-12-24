https://ria.ru/20221224/mandariny-1841003967.html
Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины
Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины - РИА Новости, 24.12.2022
Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины
Мандарины считаются новогодним фруктом, хотя по факту сейчас купить их можно в любое время года. Несмотря на всю их пользу, некоторым людям стоит воздержаться... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:13
2022-12-24T03:13
2022-12-24T03:13
общество
наталья круглова
санкт-петербургский государственный университет
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мандарины считаются новогодним фруктом, хотя по факту сейчас купить их можно в любое время года. Несмотря на всю их пользу, некоторым людям стоит воздержаться от полюбившегося цитруса или сократить его потребление, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.Так, с осторожностью к фрукту должны относиться те, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колит, панкреатит), а также болеющие диабетом.Полностью мандарины противопоказаны аллергикам и детям до года, заключила врач.
https://ria.ru/20221208/mandariny-1837102986.html
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общество, наталья круглова, санкт-петербургский государственный университет, россия
Общество, Наталья Круглова, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины
Диетолог Круглова: мандарины опасны для аллергиков, детей до года и при слабом пищеварении