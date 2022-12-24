https://ria.ru/20221224/mandariny-1841003967.html

Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины

Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины - РИА Новости, 24.12.2022

Диетолог рассказала, кому опасно есть мандарины

Мандарины считаются новогодним фруктом, хотя по факту сейчас купить их можно в любое время года. Несмотря на всю их пользу, некоторым людям стоит воздержаться... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T03:13

2022-12-24T03:13

2022-12-24T03:13

общество

наталья круглова

санкт-петербургский государственный университет

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мандарины считаются новогодним фруктом, хотя по факту сейчас купить их можно в любое время года. Несмотря на всю их пользу, некоторым людям стоит воздержаться от полюбившегося цитруса или сократить его потребление, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.Так, с осторожностью к фрукту должны относиться те, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колит, панкреатит), а также болеющие диабетом.Полностью мандарины противопоказаны аллергикам и детям до года, заключила врач.

https://ria.ru/20221208/mandariny-1837102986.html

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общество, наталья круглова, санкт-петербургский государственный университет, россия