https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841091035.html

Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС

Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС - РИА Новости, 24.12.2022

Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос)... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:06

2022-12-24T16:06

2022-12-24T17:43

николай лукашенко

белоруссия

центр подготовки космонавтов

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 дек - РИА Новости. Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) потренировался стыковать корабль "Союз МС" к МКС. Сотрудники ЦПК продемонстрировали ему тренажер, который используют космонавты во время подготовки к полету. За тренировкой наблюдал его отец Александр Лукашенко. В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Они осмотрели гидролабораторию, тренажер российского сегмента МКС, тренажер корабля "Союз МС" и понаблюдали за тренировкой претендентки на полет в космос из Белоруссии в центрифуге.

https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841079989.html

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Влада Копылова

николай лукашенко, белоруссия, центр подготовки космонавтов, роскосмос, международная космическая станция (мкс)