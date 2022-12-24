https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841091035.html
Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС
Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС - РИА Новости, 24.12.2022
Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос)... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:06
2022-12-24T16:06
2022-12-24T17:43
николай лукашенко
белоруссия
центр подготовки космонавтов
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602177738_0:0:2113:1190_1920x0_80_0_0_df55bd196ce4c0149e4038eda08832b4.jpg
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 дек - РИА Новости. Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) потренировался стыковать корабль "Союз МС" к МКС. Сотрудники ЦПК продемонстрировали ему тренажер, который используют космонавты во время подготовки к полету. За тренировкой наблюдал его отец Александр Лукашенко. В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Они осмотрели гидролабораторию, тренажер российского сегмента МКС, тренажер корабля "Союз МС" и понаблюдали за тренировкой претендентки на полет в космос из Белоруссии в центрифуге.
https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841079989.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602177738_211:0:2036:1369_1920x0_80_0_0_c9a85f2ebe484cf37cea693c294f820e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай лукашенко, белоруссия, центр подготовки космонавтов, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Николай Лукашенко, Белоруссия, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
16:06 24.12.2022 (обновлено: 17:43 24.12.2022)
Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС
Сын президента Белоруссии Лукашенко Николай потренировался стыковать "Союз МС" к МКС