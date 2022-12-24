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Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС - РИА Новости, 24.12.2022
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Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС
Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС - РИА Новости, 24.12.2022
Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос)... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:06
2022-12-24T17:43
николай лукашенко
белоруссия
центр подготовки космонавтов
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 дек - РИА Новости. Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) потренировался стыковать корабль "Союз МС" к МКС. Сотрудники ЦПК продемонстрировали ему тренажер, который используют космонавты во время подготовки к полету. За тренировкой наблюдал его отец Александр Лукашенко. В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Они осмотрели гидролабораторию, тренажер российского сегмента МКС, тренажер корабля "Союз МС" и понаблюдали за тренировкой претендентки на полет в космос из Белоруссии в центрифуге.
https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841079989.html
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николай лукашенко, белоруссия, центр подготовки космонавтов, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Николай Лукашенко, Белоруссия, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
16:06 24.12.2022 (обновлено: 17:43 24.12.2022)
 
Сын Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС

Сын президента Белоруссии Лукашенко Николай потренировался стыковать "Союз МС" к МКС

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай. Архивное фото
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 дек - РИА Новости. Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) потренировался стыковать корабль "Союз МС" к МКС.
Сотрудники ЦПК продемонстрировали ему тренажер, который используют космонавты во время подготовки к полету. За тренировкой наблюдал его отец Александр Лукашенко.
В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
Они осмотрели гидролабораторию, тренажер российского сегмента МКС, тренажер корабля "Союз МС" и понаблюдали за тренировкой претендентки на полет в космос из Белоруссии в центрифуге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с претендентками на полет в космос от Белоруссии в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
14:55
Лукашенко встретился с белорусскими претендентками в космонавты
 
Николай ЛукашенкоБелоруссияЦентр подготовки космонавтовРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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