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В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/lnr-1841045884.html
В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек
В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек - РИА Новости, 24.12.2022
В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку, один беспилотник и 17 единиц... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:41
2022-12-24T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку, один беспилотник и 17 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; два танка; четыре бронетранспортера; одна артиллерийская установка; один беспилотный летательный аппарат; 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек, один танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html
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в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
10:41 24.12.2022
 
В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек

В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек и два танка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБМП в Луганской Народной Республике
БМП в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БМП в Луганской Народной Республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку, один беспилотник и 17 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; два танка; четыре бронетранспортера; одна артиллерийская установка; один беспилотный летательный аппарат; 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек, один танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники.
Кадры задержания экс-бойца Азова, готовившего теракты в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
08:17Специальная военная операция на Украине
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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