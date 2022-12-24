https://ria.ru/20221224/lnr-1841045884.html

В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек

В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек - РИА Новости, 24.12.2022

В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку, один беспилотник и 17 единиц... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:41

2022-12-24T10:41

2022-12-24T10:41

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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку, один беспилотник и 17 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; два танка; четыре бронетранспортера; одна артиллерийская установка; один беспилотный летательный аппарат; 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек, один танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html

луганская народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина