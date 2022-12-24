https://ria.ru/20221224/lnr-1841045884.html
В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек
В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек - РИА Новости, 24.12.2022
В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку, один беспилотник и 17 единиц... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:41
2022-12-24T10:41
2022-12-24T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку, один беспилотник и 17 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; два танка; четыре бронетранспортера; одна артиллерийская установка; один беспилотный летательный аппарат; 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек, один танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек
В ЛНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек и два танка