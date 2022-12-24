https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты - РИА Новости, 24.12.2022
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты
В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:17
2022-12-24T08:17
2022-12-24T09:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник."Спецслужбами России в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации "Азов"*, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций, освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что задержанный проживал в республике и планировал террористические акты.По его словам, специалисты-взрывотехники уничтожили заряд на месте. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Ранее источник сообщил РИА Новости, что спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен".*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html
https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840896091.html
луганская народная республика
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания экс-бойца "Азова", готовившего теракты в ЛНР
В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник. "Спецслужбами России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации "Азов"*, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР", — рассказал собеседник агентства.
2022-12-24T08:17
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PT1M07S
РИА Новости
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луганская народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность
08:17 24.12.2022 (обновлено: 09:31 24.12.2022)
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты
Спецслужбы ЛНР задержали бывшего боевика "Азова", готовившего теракты