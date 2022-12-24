https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html

Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты

Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты - РИА Новости, 24.12.2022

Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты

В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:17

2022-12-24T08:17

2022-12-24T09:31

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник."Спецслужбами России в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации "Азов"*, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций, освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что задержанный проживал в республике и планировал террористические акты.По его словам, специалисты-взрывотехники уничтожили заряд на месте. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Ранее источник сообщил РИА Новости, что спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен".*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html

https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840896091.html

луганская народная республика

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания экс-бойца "Азова", готовившего теракты в ЛНР В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник. "Спецслужбами России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации "Азов"*, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР", — рассказал собеседник агентства. 2022-12-24T08:17 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, безопасность