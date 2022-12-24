Рейтинг@Mail.ru
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты - РИА Новости, 24.12.2022
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты
В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:17
2022-12-24T09:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841024975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_584b2137fb7f7f156b5efce701b59efb.jpg
ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник."Спецслужбами России в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации "Азов"*, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций, освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что задержанный проживал в республике и планировал террористические акты.По его словам, специалисты-взрывотехники уничтожили заряд на месте. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Ранее источник сообщил РИА Новости, что спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен".*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html
https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840896091.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания экс-бойца "Азова", готовившего теракты в ЛНР
В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник. "Спецслужбами России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации "Азов"*, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР", — рассказал собеседник агентства.
2022-12-24T08:17
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841024975_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07fad24303f996f146a0f33f6ac1b515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность
08:17 24.12.2022 (обновлено: 09:31 24.12.2022)
 
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты

Спецслужбы ЛНР задержали бывшего боевика "Азова", готовившего теракты

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. В ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов"*, планировавшего теракты на территории региона, сообщил РИА Новости источник.
"Спецслужбами России в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации "Азов"*, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций, освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР", — рассказал собеседник агентства.
Задержанные жители Бердянска о диверсии на железной дороге - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 07:39
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
Он уточнил, что задержанный проживал в республике и планировал террористические акты.

"При задержании у подозреваемого было обнаружено самодельное взрывное устройство, в составе которого находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования", — добавил источник.

По его словам, специалисты-взрывотехники уничтожили заряд на месте. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен".
*Запрещенная в России террористическая организация.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 16:33Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала