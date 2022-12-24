https://ria.ru/20221224/led-1841044878.html

В Новосибирске на восьмилетнего мальчика упал кусок льда с крыши

В Новосибирске на восьмилетнего мальчика упал кусок льда с крыши - РИА Новости, 24.12.2022

В Новосибирске на восьмилетнего мальчика упал кусок льда с крыши

Восьмилетний мальчик госпитализирован в Новосибирске после того, как ему на голову с крыши упал кусок льда, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:30

2022-12-24T10:30

2022-12-24T10:30

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик госпитализирован в Новосибирске после того, как ему на голову с крыши упал кусок льда, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Новосибирской области. По данным ведомства, инцидент произошел днем 22 декабря у многоквартирного жилого дома на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. "На ребенка упал кусок наледи. Восьмилетний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь. По данному факту следственными органами СУСК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователи провели осмотр места происшествия. Допрашиваются очевидцы произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертиз. Устанавливаются причины, обстоятельства и виновники произошедшего. В свою очередь, прокуратура региона сообщает, что прокуратурой Калининского района организована проверка в связи с причинением вреда здоровью ребенка. По данным ведомства, на голову мальчика упала наледь с крыши дома по адресу улица Богдана Хмельницкого, 4. "Прокуратура проверит исполнение управляющей компанией ООО УК "Регион" обязательств по надлежащему содержанию общедомового имущества этого и иных расположенных на территории района многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221224/elektrichka-1841003534.html

новосибирск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск