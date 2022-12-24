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Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел - РИА Новости, 24.12.2022
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Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел
Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел - РИА Новости, 24.12.2022
Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел
Жильцы жаловались предпринимателю, организовавшему приют в Кемерово, на неисправный угольный котел, но он не предпринял никаких действий для ремонта, сообщает... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:02
2022-12-24T12:16
происшествия
кемерово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Жильцы жаловались предпринимателю, организовавшему приют в Кемерово, на неисправный угольный котел, но он не предпринял никаких действий для ремонта, сообщает СК РФ.По данным следствия, 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", - говорится в сообщении СК в Telegram.
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происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:02 24.12.2022 (обновлено: 12:16 24.12.2022)
 
Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел

СК: жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Жильцы жаловались предпринимателю, организовавшему приют в Кемерово, на неисправный угольный котел, но он не предпринял никаких действий для ремонта, сообщает СК РФ.
По данным следствия, 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", - говорится в сообщении СК в Telegram.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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ПроисшествияКемеровоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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