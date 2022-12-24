https://ria.ru/20221224/kotel-1841053643.html

Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел

Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел - РИА Новости, 24.12.2022

Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел

Жильцы жаловались предпринимателю, организовавшему приют в Кемерово, на неисправный угольный котел, но он не предпринял никаких действий для ремонта, сообщает... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:02

2022-12-24T12:02

2022-12-24T12:16

происшествия

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841028885_0:264:3080:1997_1920x0_80_0_0_496556818cf48b53e83ddd444cda62c5.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Жильцы жаловались предпринимателю, организовавшему приют в Кемерово, на неисправный угольный котел, но он не предпринял никаких действий для ремонта, сообщает СК РФ.По данным следствия, 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", - говорится в сообщении СК в Telegram.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841018392.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф)