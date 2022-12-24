12:02 24.12.2022 (обновлено: 12:16 24.12.2022)
Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел
СК: жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел
© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Жильцы жаловались предпринимателю, организовавшему приют в Кемерово, на неисправный угольный котел, но он не предпринял никаких действий для ремонта, сообщает СК РФ.
По данным следствия, 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", - говорится в сообщении СК в Telegram.