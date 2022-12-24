https://ria.ru/20221224/kitay-1841014733.html
Пик заболеваемости COVID-19 в Китае может наступить в январе, пишут СМИ
Пик заболеваемости COVID-19 в Китае может наступить в январе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
Пик заболеваемости COVID-19 в Китае может наступить в январе, пишут СМИ
Пик заболеваемости COVID-19 в Китае может наступить в начале января, в некоторых крупных городах, включая Пекин, он уже прошел, пишет издание South China... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T05:58
2022-12-24T05:58
2022-12-24T05:58
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
китай
пекин
шанхай
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ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Китае может наступить в начале января, в некоторых крупных городах, включая Пекин, он уже прошел, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на эпидемиологов. "Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик", - цитирует издание эпидемиолога, профессора, возглавляющего кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бена Коулинга. Как пишет издание, учитывая высокую степень трансмиссивности варианта "омикрон", который сейчас преобладает в Китае, ожидается, что рост заражения будет внезапным, однако в силу масштабов населения КНР и региональных различий пики заболеваемости будут происходить в разных регионах в разное время. "Думаю, что пик заболеваемости в Шанхае произойдет в течение недели, далее вспышка будет продолжаться еще один-два месяца", - цитирует издание заведующего отделением инфекционных заболеваний больницы "Хуашань" при Фуданьском университете Чжан Вэньдуна. В пятницу агентство Блумберг сообщило, что почти 37 миллионов человек могли за одни сутки заразиться коронавирусом в Китае на этой неделе, что делает вспышку заболевания на сегодняшний день в стране самой крупной в мире. Согласно неназванным источникам агентства, которые участвовали в совещании национальной комиссии по здравоохранению Китая, до 248 миллионов человек, или почти 18% населения, скорее всего, заразились коронавирусом в первые 20 дней декабря. Если эти данные подтвердятся, то будет побит установленный в январе 2022 года предыдущий рекорд - 4 миллиона заразившихся за сутки. Согласно официальным данным Комитета по делам здравоохранения Китая, количество новых случаев заражения COVID-19 в Китае в сутки в декабре колебалось в пределах 2-4 тысяч. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем. Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер. После этого власти проводить политику по ослаблению мер.
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html
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в мире, здоровье - общество, китай, пекин, шанхай, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, Китай, Пекин, Шанхай, Коронавирус COVID-19
Пик заболеваемости COVID-19 в Китае может наступить в январе, пишут СМИ
South China Morning Post: пик заболеваемости COVID-19 в Китае может наступить в январе
ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости.
Пик заболеваемости COVID-19 в Китае может наступить в начале января, в некоторых крупных городах, включая Пекин, он уже прошел, пишет издание South China Morning Post
со ссылкой на эпидемиологов.
"Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик", - цитирует издание эпидемиолога, профессора, возглавляющего кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бена Коулинга.
Как пишет издание, учитывая высокую степень трансмиссивности варианта "омикрон", который сейчас преобладает в Китае, ожидается, что рост заражения будет внезапным, однако в силу масштабов населения КНР и региональных различий пики заболеваемости будут происходить в разных регионах в разное время.
"На то, чтобы "цунами" заболеваемости, захлестнувшее крупные города Китая, утихло, может уйти около двух месяцев", - пишет газета.
"Думаю, что пик заболеваемости в Шанхае
произойдет в течение недели, далее вспышка будет продолжаться еще один-два месяца", - цитирует издание заведующего отделением инфекционных заболеваний больницы "Хуашань" при Фуданьском университете Чжан Вэньдуна.
В пятницу агентство Блумберг сообщило, что почти 37 миллионов человек могли за одни сутки заразиться коронавирусом в Китае на этой неделе, что делает вспышку заболевания на сегодняшний день в стране самой крупной в мире. Согласно неназванным источникам агентства, которые участвовали в совещании национальной комиссии по здравоохранению Китая, до 248 миллионов человек, или почти 18% населения, скорее всего, заразились коронавирусом в первые 20 дней декабря. Если эти данные подтвердятся, то будет побит установленный в январе 2022 года предыдущий рекорд - 4 миллиона заразившихся за сутки.
Согласно официальным данным Комитета по делам здравоохранения Китая, количество новых случаев заражения COVID-19 в Китае в сутки в декабре колебалось в пределах 2-4 тысяч. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем.
Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане
- прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер. После этого власти проводить политику по ослаблению мер.