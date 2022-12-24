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В Раде назвали ситуацию с электроснабжением в Киеве близкой к стабилизации - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/kiev-1841139421.html
В Раде назвали ситуацию с электроснабжением в Киеве близкой к стабилизации
В Раде назвали ситуацию с электроснабжением в Киеве близкой к стабилизации - РИА Новости, 24.12.2022
В Раде назвали ситуацию с электроснабжением в Киеве близкой к стабилизации
Ситуация с электричеством в Киеве и области сложная, однако близка к стабилизации, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T21:00
2022-12-24T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
киев
андрей герус
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ситуация с электричеством в Киеве и области сложная, однако близка к стабилизации, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. "В Киеве и Киевской области ситуация с электроснабжением сложная, но она лучше, чем три дня назад, когда была нанесена девятая массированная ракетная атака России против объектов энергетической инфраструктуры. По состоянию на сегодняшний день нет потребителей, которые бы сидели несколько дней без электроэнергии. Ситуация в Киеве и области улучшается и близка к возвращению графиков плановых отключений", - приводит слова Геруса пресс-служба на сайте Верховной рады.По его словам, в настоящее время в регионе применяются экстренные отключения, графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована. Также Герус отметил, что на выходных ситуация может улучшиться и продолжительность отключений электроэнергии будет меньше. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221219/nasa-1839628741.html
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в мире, украина, верховная рада украины, киев, андрей герус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Киев, Андрей Герус
21:00 24.12.2022
 
В Раде назвали ситуацию с электроснабжением в Киеве близкой к стабилизации

В Раде назвали ситуацию с электроснабжением в Киеве и области близкой к стабилизации

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ситуация с электричеством в Киеве и области сложная, однако близка к стабилизации, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
"В Киеве и Киевской области ситуация с электроснабжением сложная, но она лучше, чем три дня назад, когда была нанесена девятая массированная ракетная атака России против объектов энергетической инфраструктуры. По состоянию на сегодняшний день нет потребителей, которые бы сидели несколько дней без электроэнергии. Ситуация в Киеве и области улучшается и близка к возвращению графиков плановых отключений", - приводит слова Геруса пресс-служба на сайте Верховной рады.
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По его словам, в настоящее время в регионе применяются экстренные отключения, графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована. Также Герус отметил, что на выходных ситуация может улучшиться и продолжительность отключений электроэнергии будет меньше.
"Дефицит генерации электроэнергии остается по всей Украине, но в Киеве и области, прифронтовых городах, кроме дефицита генерации, накладывается проблема с повреждением электрических сетей", - уточнил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныКиевАндрей Герус
 
 
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