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В Киеве ввели режим временных контролируемых аварийных отключений света
В Киеве ввели режим временных контролируемых аварийных отключений света - РИА Новости, 24.12.2022
В Киеве ввели режим временных контролируемых аварийных отключений света
Из-за существенного дефицита электроэнергии на Украине в столице введен режим временных контролируемых аварийных отключений электричества, во все области... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:02
2022-12-24T16:02
2022-12-24T16:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Из-за существенного дефицита электроэнергии на Украине в столице введен режим временных контролируемых аварийных отключений электричества, во все области доведены лимиты потребления, сообщила в субботу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Ранее в субботу в компании сообщали, что наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, на юге и востоке Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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В Киеве ввели режим временных контролируемых аварийных отключений света
"Укрэнерго": в Киеве ввели режим временных контролируемых аварийных отключений света