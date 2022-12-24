https://ria.ru/20221224/kiev-1841061276.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской военной администрации. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:57

2022-12-24T12:57

2022-12-24T13:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской военной администрации.Ранее в субботу тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей."В столице объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.Через несколько минут, согласно данным онлайн-карты минцифры, сигнал тревоги зазвучал по всей Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841046694.html

https://ria.ru/20221224/konflikt-1841052888.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина