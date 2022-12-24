https://ria.ru/20221224/kiev-1841061276.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской военной администрации. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:57
2022-12-24T12:57
2022-12-24T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской военной администрации.Ранее в субботу тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей."В столице объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.Через несколько минут, согласно данным онлайн-карты минцифры, сигнал тревоги зазвучал по всей Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841046694.html
https://ria.ru/20221224/konflikt-1841052888.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
12:57 24.12.2022 (обновлено: 13:03 24.12.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили
в городской военной администрации.
Ранее в субботу тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
"В столице объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.
Через несколько минут, согласно данным онлайн-карты минцифры, сигнал тревоги зазвучал по всей Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.