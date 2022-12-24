https://ria.ru/20221224/khmao-1841037968.html

В ХМАО подрядчику дали два дня на исправление "накачанной" Снегурочки

В ХМАО подрядчику дали два дня на исправление "накачанной" Снегурочки - РИА Новости, 24.12.2022

В ХМАО подрядчику дали два дня на исправление "накачанной" Снегурочки

Подрядчику, создавшему "накачанную" Снегурочку в ледовом городке в Нижневартовске (ХМАО), над которой шутили местные жители, дали два дня на исправление... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T09:49

2022-12-24T09:49

2022-12-24T09:49

общество

снегурочка

дед мороз

нижневартовск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Подрядчику, создавшему "накачанную" Снегурочку в ледовом городке в Нижневартовске (ХМАО), над которой шутили местные жители, дали два дня на исправление недочетов, сообщает пресс-служба городской администрации. "Общественники Нижневартовска провели приемку ледового городка на площади Нефтяников и оказались недовольны работой подрядчика. Нареканий много: мутный лед, не все снежные и ледяные фигуры соответствуют эскизам, недостаточно освещения и другие замечания. Заказчики работ дали два дня на исправление недочетов, которые уже зафиксированы и станут поводом для применения штрафных санкций к подрядчику", – говорится в релизе. В ведомстве отметили, что только некоторые фигуры остались без замечаний. В пятницу появившаяся в ледовом городке на площади Нефтяников в Нижневартовске габаритная скульптура Снегурочки повеселила югорчан, над внучкой Деда Мороза многие шутили, называя ее "суровой", "протеиновой", "Халком" и "самураем", при этом у местных жителей и пользователей сети имелись претензии и к другим "кринжовым созданиям". В мэрии Нижневартовска ранее уточняли, что работы еще не окончены, а на чудесное превращение фигур в желаемую форму есть время, тем не менее, в субботу в ледовом городке запланирован первый семейный праздник. В этом году возведением городка занималась местная компания "Проминвестэнерго", скульптуры оформляли по тематике сказок Павла Бажова. Судя по данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, на работы в ледовом городке планировалось потратить 10 миллионов. В свою очередь представитель подрядчика Игорь Важенин сообщил, что, по его мнению, "концепция состоялась". "Концепция состоялась, я считаю, то, что в проекте было, все сделано. Единственные моменты по общественному мнению – художники так работают, так видят. Что не нравится, говорим, они доделывают, что-то переделывают", – сказал журналистам Важенин.

https://ria.ru/20221223/goroda-1840607141.html

https://ria.ru/20211213/snegurochka-1763503412.html

нижневартовск

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, снегурочка, дед мороз, нижневартовск