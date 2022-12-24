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Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
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Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца, пишут СМИ
Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца, пишут СМИ
Король Великобритании Карл III выставил лишенного некоторых титулов принца Эндрю из Букингемского дворца, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:18
2022-12-24T16:32
в мире
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великобритания
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Король Великобритании Карл III выставил лишенного некоторых титулов принца Эндрю из Букингемского дворца, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. Отмечается, что опальный принц тем не менее примет участие в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце. Газета в ноябре также сообщала, что Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила три миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов США). Член королевской семьи получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, достигнув с ней досудебного соглашения. После этого разбирательство прекратилось. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей и не сможет больше использовать титул "Его королевское Высочество".
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в мире, карл iii, великобритания, эндрю, герцог йоркский
В мире, Карл III, Великобритания, Эндрю, герцог Йоркский
13:18 24.12.2022 (обновлено: 16:32 24.12.2022)
 
Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца, пишут СМИ

Sun: Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании

© AP Photo / Steve ParsonsПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Steve Parsons
Принц Эндрю, герцог Йоркский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Король Великобритании Карл III выставил лишенного некоторых титулов принца Эндрю из Букингемского дворца, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
"Любое присутствие (принца Эндрю. — Прим. ред.) во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Он (Эндрю. — Прим. ред.) не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе", — заявил источник изданию.
Отмечается, что опальный принц тем не менее примет участие в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце.
Газета в ноябре также сообщала, что Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила три миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов США).
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Член королевской семьи получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет.
СМИ сообщали в марте, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, достигнув с ней досудебного соглашения. После этого разбирательство прекратилось. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов.
В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей и не сможет больше использовать титул "Его королевское Высочество".
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