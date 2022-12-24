13:18 24.12.2022 (обновлено: 16:32 24.12.2022)
Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца, пишут СМИ
Sun: Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании
© AP Photo / Steve ParsonsПринц Эндрю, герцог Йоркский
© AP Photo / Steve Parsons
Принц Эндрю, герцог Йоркский. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Король Великобритании Карл III выставил лишенного некоторых титулов принца Эндрю из Букингемского дворца, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
"Любое присутствие (принца Эндрю. — Прим. ред.) во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Он (Эндрю. — Прим. ред.) не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе", — заявил источник изданию.
Отмечается, что опальный принц тем не менее примет участие в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце.
Газета в ноябре также сообщала, что Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила три миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов США).
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Член королевской семьи получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет.
СМИ сообщали в марте, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, достигнув с ней досудебного соглашения. После этого разбирательство прекратилось. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов.
В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей и не сможет больше использовать титул "Его королевское Высочество".
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