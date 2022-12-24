https://ria.ru/20221224/karl-1841064047.html

Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца, пишут СМИ

Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022

Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца, пишут СМИ

Король Великобритании Карл III выставил лишенного некоторых титулов принца Эндрю из Букингемского дворца, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T13:18

2022-12-24T13:18

2022-12-24T16:32

в мире

карл iii

великобритания

эндрю, герцог йоркский

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Король Великобритании Карл III выставил лишенного некоторых титулов принца Эндрю из Букингемского дворца, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. Отмечается, что опальный принц тем не менее примет участие в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце. Газета в ноябре также сообщала, что Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила три миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов США). Член королевской семьи получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, достигнув с ней досудебного соглашения. После этого разбирательство прекратилось. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей и не сможет больше использовать титул "Его королевское Высочество".

https://ria.ru/20221109/yaytsa-1830250953.html

https://ria.ru/20221214/garri-1838487413.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, карл iii, великобритания, эндрю, герцог йоркский