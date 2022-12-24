https://ria.ru/20221224/ispolniteli-1841023410.html

Минобороны узнало исполнителей военно-биологических программ США на Украине

Минобороны узнало исполнителей военно-биологических программ США на Украине - РИА Новости, 24.12.2022

Минобороны узнало исполнителей военно-биологических программ США на Украине

Минобороны России получило информацию об исполнителях военно-биологических программ США на Украине, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:49

2022-12-24T08:49

2022-12-24T17:17

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

украина

сша

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минобороны России получило информацию об исполнителях военно-биологических программ США на Украине, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.Он отметил, что российское военное ведомство получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Минобороны США о деятельности на Украине. "В соответствии с документом, исполнителями военно-биологических программ являются Украинский противочумный институт имени Мечникова, Институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Отчет содержит информацию о трех подрядных организациях Пентагона, личные данные тридцати сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США", — рассказал генерал.По его словам, опубликованные документы дополняют и подтверждают информацию, полученную в ходе специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220322/oruzhie-1779365778.html

украина

сша

россия

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, украина, сша, россия