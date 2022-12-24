https://ria.ru/20221224/irod-1841056226.html

В США Зеленского сравнили с царем Иродом из-за поездки к Байдену

В США Зеленского сравнили с царем Иродом из-за поездки к Байдену - РИА Новости, 24.12.2022

В США Зеленского сравнили с царем Иродом из-за поездки к Байдену

Автор портала The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского с царем Иродом, а нынешнюю Америку — с близкой к упадку... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:16

2022-12-24T12:16

2022-12-24T13:48

в мире

владимир зеленский

украина

владимир путин

рим

вашингтон (штат)

нато

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Автор портала The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского с царем Иродом, а нынешнюю Америку — с близкой к упадку Римской республикой, подчеркнув, что именно финансовая помощь крупной державы удержала на плаву жестокого правителя.Проводя исторические аналогии, Лири заметил, что поездка Зеленского в Вашингтон за пакетом помощи в размере 45 миллиардов долларов похожа на поездку Ирода в Рим за титулом "избранного" царя Иудеи и средствами на войну с парфянами."Окруженный с обеих сторон Антонием и Октавианом — двумя самыми могущественными людьми во всей истории Рима, — Ирод вышел из сената царем, а правители того, что к тому времени давно уже было империей, следовали за ним. Сначала он отправился на большой пир в дом Антония, а затем вернулся на восток в долгий и ожесточенный поход. Двенадцать лет спустя республики не стало", — напомнил автор.Лири подчеркнул, что поддержка царя Ирода оказалась частью давно намеченного неудачного курса.При этом журналист подчеркнул необходимость вовремя пересмотреть приоритеты США, напоминая, что поддержка власти Зеленского способна завершиться для мира необратимыми последствиями."Человек, который первым искал смерти нашего Господа, кажется, промелькнул и исчез из Евангелия в одно мгновение. Но он жил, во плоти и крови, и сыграл свою роль в истории, эхо которой доносится до наших дней. На пороге нового года, во времена, когда мы ожидаем, что все станет новым, мы можем с осторожностью надеяться на большую мудрость: на людей, которые вернут ложных богов, ложных царей и нарушенные порядки на свои места; которые решат, пока еще не слишком поздно, что кесарю и его приспешникам воздано достаточно", — заключил Лири.Палата представителей и сенат США одобрили проект бюджета страны на 2023-й финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов. Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности, а также 45 миллиардов — на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841046694.html

https://ria.ru/20221224/vizit-1841009790.html

https://ria.ru/20221223/peregovory-1840966556.html

украина

рим

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Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, украина, владимир путин, рим, вашингтон (штат), нато