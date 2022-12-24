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В Киеве предложили перейти к уничтожению производства оружия в Иране - РИА Новости, 24.12.2022
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В Киеве предложили перейти к уничтожению производства оружия в Иране
В Киеве предложили перейти к уничтожению производства оружия в Иране - РИА Новости, 24.12.2022
В Киеве предложили перейти к уничтожению производства оружия в Иране
Необходимо уничтожить места производства иранского оружия, заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:23
2022-12-24T18:17
в мире
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михаил подоляк
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Необходимо уничтожить места производства иранского оружия, заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также выразил мнение, что сотрудничеством с Москвой Тегеран демонстративно унижает санкционные института Запада.Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал заявления Киева о передаче беспилотников России необоснованными. Дипломат снова подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Пресс-секретарь МИД Ирана призвал президента Украины Владимира Зеленского после его визита в США извлечь уроки из "судеб лидеров стран", которым нравилось получать помощь со стороны Вашингтона.
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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, мид ирана, россия, оон, сша, иран
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Украина, МИД Ирана, Россия, ООН, США, Иран
16:23 24.12.2022 (обновлено: 18:17 24.12.2022)
 
В Киеве предложили перейти к уничтожению производства оружия в Иране

Подоляк предложил уничтожить иранское производство оружия и арестовать поставщиков

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Необходимо уничтожить места производства иранского оружия, заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "бездействующей резолюции ООН", и перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производства и арестам поставщиков", — написал Подоляк.
Он также выразил мнение, что сотрудничеством с Москвой Тегеран демонстративно унижает санкционные института Запада.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал заявления Киева о передаче беспилотников России необоснованными. Дипломат снова подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Пресс-секретарь МИД Ирана призвал президента Украины Владимира Зеленского после его визита в США извлечь уроки из "судеб лидеров стран", которым нравилось получать помощь со стороны Вашингтона.
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В миреВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякУкраинаМИД ИранаРоссияООНСШАИран
 
 
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