https://ria.ru/20221224/iran-1841094579.html

В Киеве предложили перейти к уничтожению производства оружия в Иране

В Киеве предложили перейти к уничтожению производства оружия в Иране - РИА Новости, 24.12.2022

В Киеве предложили перейти к уничтожению производства оружия в Иране

Необходимо уничтожить места производства иранского оружия, заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:23

2022-12-24T16:23

2022-12-24T18:17

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Необходимо уничтожить места производства иранского оружия, заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также выразил мнение, что сотрудничеством с Москвой Тегеран демонстративно унижает санкционные института Запада.Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал заявления Киева о передаче беспилотников России необоснованными. Дипломат снова подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Пресс-секретарь МИД Ирана призвал президента Украины Владимира Зеленского после его визита в США извлечь уроки из "судеб лидеров стран", которым нравилось получать помощь со стороны Вашингтона.

https://ria.ru/20221222/otmena-1840387903.html

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