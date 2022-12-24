Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20221224/gruppirovka-1841040672.html
МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск
МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск - РИА Новости, 24.12.2022
МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск
Заявления о возможности задействования совместной группировки России и Белоруссии в спецоперации на Украине некорректны, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:03
2022-12-24T19:27
союзное государство
михаил галузин
россия
украина
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773411831_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_8b14a58ff4292b549de8ed4d6841ff3d.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заявления о возможности задействования совместной группировки России и Белоруссии в спецоперации на Украине некорректны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. Как напомнил дипломат, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение вооруженной силы против любой страны-участницы, "рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом". "Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии", — добавил Галузин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился со своим коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221222/belorussiya-1840463438.html
https://ria.ru/20221224/s-400-1841025919.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773411831_0:0:2666:1999_1920x0_80_0_0_48d29dcaa83d1772f70764c904aa2c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил галузин, россия, украина, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Союзное государство, Михаил Галузин, Россия, Украина, Белоруссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:03 24.12.2022 (обновлено: 19:27 24.12.2022)
 
МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск

Замглавы МИД Галузин назвал задачей российско-белорусской группировки войск отпор врагу

© Sputnik / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заявления о возможности задействования совместной группировки России и Белоруссии в спецоперации на Украине некорректны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
"Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии", — объяснил он.
Как напомнил дипломат, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение вооруженной силы против любой страны-участницы, "рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом".
"Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии", — добавил Галузин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 11:16
Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился со своим коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Радиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
09:08Союзное государство
Переданные Минску С-400 повысят эффективность совместной ПВО, заявили в МИД
 
Союзное государствоМихаил ГалузинРоссияУкраинаБелоруссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала