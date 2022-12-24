https://ria.ru/20221224/gruppirovka-1841040672.html

МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск

МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск - РИА Новости, 24.12.2022

МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск

Заявления о возможности задействования совместной группировки России и Белоруссии в спецоперации на Украине некорректны, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:03

2022-12-24T10:03

2022-12-24T19:27

союзное государство

михаил галузин

россия

украина

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заявления о возможности задействования совместной группировки России и Белоруссии в спецоперации на Украине некорректны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. Как напомнил дипломат, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение вооруженной силы против любой страны-участницы, "рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом". "Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии", — добавил Галузин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился со своим коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221222/belorussiya-1840463438.html

https://ria.ru/20221224/s-400-1841025919.html

россия

украина

белоруссия

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Варвара Скокшина

михаил галузин, россия, украина, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)