https://ria.ru/20221224/gruppirovka-1841040672.html
МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск
МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск - РИА Новости, 24.12.2022
МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск
Заявления о возможности задействования совместной группировки России и Белоруссии в спецоперации на Украине некорректны, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:03
2022-12-24T10:03
2022-12-24T19:27
союзное государство
михаил галузин
россия
украина
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773411831_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_8b14a58ff4292b549de8ed4d6841ff3d.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заявления о возможности задействования совместной группировки России и Белоруссии в спецоперации на Украине некорректны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. Как напомнил дипломат, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение вооруженной силы против любой страны-участницы, "рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом". "Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии", — добавил Галузин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился со своим коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221222/belorussiya-1840463438.html
https://ria.ru/20221224/s-400-1841025919.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773411831_0:0:2666:1999_1920x0_80_0_0_48d29dcaa83d1772f70764c904aa2c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил галузин, россия, украина, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Союзное государство, Михаил Галузин, Россия, Украина, Белоруссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:03 24.12.2022 (обновлено: 19:27 24.12.2022)
МИД рассказал о задаче совместной российско-белорусской группировки войск
Замглавы МИД Галузин назвал задачей российско-белорусской группировки войск отпор врагу
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заявления о возможности задействования совместной группировки России и Белоруссии в спецоперации на Украине некорректны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
"Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии
", — объяснил он.
Как напомнил дипломат, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение вооруженной силы против любой страны-участницы, "рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом".
"Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии", — добавил Галузин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился со своим коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.