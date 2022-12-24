https://ria.ru/20221224/granitsy-1841030543.html
Москва и Минск активно работают над охраной границ СГ, заявили в МИД
Москва и Минск активно работают над охраной границ СГ, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2022
Москва и Минск активно работают над охраной границ СГ, заявили в МИД
Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, обе стороны модернизируют пограничную инфраструктуру, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:25
2022-12-24T09:25
2022-12-24T09:26
союзное государство
михаил галузин
россия
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белоруссия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, обе стороны модернизируют пограничную инфраструктуру, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Москва и Минск активно сотрудничают по вопросам охраны западных рубежей Союзного государства, в том числе в части модернизации пограничной инфраструктуры", - рассказал он. "Погранслужбы наших стран в режиме реального времени обмениваются информацией по вопросам въезда-выезда, ведут совместные "стоп-листы" в отношении иностранцев, чье нахождение признано нежелательным на территориях наших государств", - добавил замглавы МИД РФ. По его словам, "предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного Плана мероприятий по ее выполнению".
https://ria.ru/20221221/putin-1840384166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил галузин, россия, минск, белоруссия, в мире
Союзное государство, Михаил Галузин, Россия, Минск, Белоруссия, В мире
09:25 24.12.2022 (обновлено: 09:26 24.12.2022)
Москва и Минск активно работают над охраной границ СГ, заявили в МИД
Замглавы МИД Галузин: Москва и Минск активно работают над охраной западных границ СГ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, обе стороны модернизируют пограничную инфраструктуру, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Москва и Минск
активно сотрудничают по вопросам охраны западных рубежей Союзного государства, в том числе в части модернизации пограничной инфраструктуры", - рассказал он.
"Погранслужбы наших стран в режиме реального времени обмениваются информацией по вопросам въезда-выезда, ведут совместные "стоп-листы" в отношении иностранцев, чье нахождение признано нежелательным на территориях наших государств", - добавил замглавы МИД РФ.
По его словам, "предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного Плана мероприятий по ее выполнению".