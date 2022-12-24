https://ria.ru/20221224/granitsa-1841033829.html

Россия надеется на делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном

Россия надеется на делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 24.12.2022

Россия надеется на делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном

Российская сторона надеется на поэтапное движение сторон в вопросе по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T09:40

2022-12-24T09:40

2022-12-24T09:40

в мире

михаил галузин

россия

армения

азербайджан

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская сторона надеется на поэтапное движение сторон в вопросе по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Исходим из того, что достижению прогресса в работе по мирному договору будет способствовать реализация всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, которые сформировали "дорожную карту" комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений", - рассказал он. "В частности, рассчитываем на поэтапное движение вперед по таким направлениям, как разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитация границы, решение гуманитарных проблем", - добавил Галузин.

https://ria.ru/20221222/lachin-1840540969.html

россия

армения

азербайджан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, михаил галузин, россия, армения, азербайджан