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Россия надеется на делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 24.12.2022
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Россия надеется на делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном
Россия надеется на делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 24.12.2022
Россия надеется на делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном
Российская сторона надеется на поэтапное движение сторон в вопросе по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:40
2022-12-24T09:40
в мире
михаил галузин
россия
армения
азербайджан
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская сторона надеется на поэтапное движение сторон в вопросе по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Исходим из того, что достижению прогресса в работе по мирному договору будет способствовать реализация всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, которые сформировали "дорожную карту" комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений", - рассказал он. "В частности, рассчитываем на поэтапное движение вперед по таким направлениям, как разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитация границы, решение гуманитарных проблем", - добавил Галузин.
https://ria.ru/20221222/lachin-1840540969.html
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в мире, михаил галузин, россия, армения, азербайджан
В мире, Михаил Галузин, Россия, Армения, Азербайджан
09:40 24.12.2022
 
Россия надеется на делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном

В МИД надеются на поэтапное движение по демилитаризации армяно-азербайджанской границы

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Армянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Армянский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская сторона надеется на поэтапное движение сторон в вопросе по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Исходим из того, что достижению прогресса в работе по мирному договору будет способствовать реализация всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, которые сформировали "дорожную карту" комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений", - рассказал он.
"В частности, рассчитываем на поэтапное движение вперед по таким направлениям, как разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитация границы, решение гуманитарных проблем", - добавил Галузин.
Блокпост российских миротворцев в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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В миреМихаил ГалузинРоссияАрменияАзербайджан
 
 
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