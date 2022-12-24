https://ria.ru/20221224/gorlovka-1841132190.html
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:54
2022-12-24T19:54
2022-12-24T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841070751.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра