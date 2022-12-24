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Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации - РИА Новости, 24.12.2022
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Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации
Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации - РИА Новости, 24.12.2022
Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации
Премьер Белоруссии Роман Головченко пожелал западным лидерам начать выходить из состояния перманентной конфронтации. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T20:31
2022-12-24T20:31
в мире
роман головченко
белоруссия
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МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко пожелал западным лидерам начать выходить из состояния перманентной конфронтации. Белорусский премьер обратил внимание на то, что на планете слишком много других проблем, которые надо решать всем миром, помимо навязывания мнимой демократии: это и бедность, и эпидемии, и экологическая проблематика.
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в мире, роман головченко, белоруссия
В мире, Роман Головченко, Белоруссия
20:31 24.12.2022
 
Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации

Головченко пожелал западным лидерам выйти из состояния перманентной конфронтации

© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Сергей Ильин
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко пожелал западным лидерам начать выходить из состояния перманентной конфронтации.
"Вопрос, который я хотел бы задать мировым лидерам, преимущественно западным: когда в их сознание наконец-то придет мысль о том, что надо выходить из состояния перманентной конфронтации, перестать насаждать всем странам свой образ мышления?" - сказал Головченко в субботнем эфире телеканала "Беларусь-1".
Белорусский премьер обратил внимание на то, что на планете слишком много других проблем, которые надо решать всем миром, помимо навязывания мнимой демократии: это и бедность, и эпидемии, и экологическая проблематика.
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 22:39Союзное государство
Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка СГ западные компании
 
В миреРоман ГоловченкоБелоруссия
 
 
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