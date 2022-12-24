https://ria.ru/20221224/golovchenko-1841135757.html
Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации
Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации - РИА Новости, 24.12.2022
Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации
Премьер Белоруссии Роман Головченко пожелал западным лидерам начать выходить из состояния перманентной конфронтации. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T20:31
2022-12-24T20:31
2022-12-24T20:31
в мире
роман головченко
белоруссия
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МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко пожелал западным лидерам начать выходить из состояния перманентной конфронтации. Белорусский премьер обратил внимание на то, что на планете слишком много других проблем, которые надо решать всем миром, помимо навязывания мнимой демократии: это и бедность, и эпидемии, и экологическая проблематика.
https://ria.ru/20221219/rynok-1839867215.html
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в мире, роман головченко, белоруссия
В мире, Роман Головченко, Белоруссия
Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации
Головченко пожелал западным лидерам выйти из состояния перманентной конфронтации