https://ria.ru/20221224/golovchenko-1841135757.html

Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации

Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации - РИА Новости, 24.12.2022

Премьер Белоруссии пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации

Премьер Белоруссии Роман Головченко пожелал западным лидерам начать выходить из состояния перманентной конфронтации. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T20:31

2022-12-24T20:31

2022-12-24T20:31

в мире

роман головченко

белоруссия

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МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко пожелал западным лидерам начать выходить из состояния перманентной конфронтации. Белорусский премьер обратил внимание на то, что на планете слишком много других проблем, которые надо решать всем миром, помимо навязывания мнимой демократии: это и бедность, и эпидемии, и экологическая проблематика.

https://ria.ru/20221219/rynok-1839867215.html

белоруссия

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в мире, роман головченко, белоруссия